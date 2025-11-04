Vijetnam: Broj poginulih u poplavama porastao na 40

Broj poginulih u poplavama izazvanim obilnim kišama u centralnom Vijetnamu porastao je na 40, dok se šest osoba vodi kao nestalo, a 76 je povređeno, saopštila je Vijetnamska uprava za upravljanje katastrofama i nasipima.

Prema izvještaju, gotovo 80.000 kuća je i dalje pod vodom, 104 su uništene ili odnijete bujicama, a 453 oštećene, prenijela je Sinhua.

Poplave su potopile više od 10.800 hektara pirinča i drugih usjeva, dok je više od 68.500 grla stoke i živine stradalo ili odnijeto vodom.

Više od 163.200 domaćinstava u pogođenom području nema struje, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)