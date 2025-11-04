Logo

Mladić iz BiH izboden u Njemačkoj

04.11.2025

07:05

Младић из БиХ избоден у Њемачкој

Državljanin BiH izboden je preksinoć na platformi željezničke stanice Štarnbeg Ze, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o 28-godišnjem mladiću, koji je zadobio višestruke ubodne rane u predjelu leđa.

Napad se dogodio u subotu oko 19:50 časova kada je nekoliko ljudi napalo muškarca.

Počinioci su pobjegli pješke nakon napada. Povrijeđeni mladić je prebačen u bolnicu sa povredama koje, kako stoji u policijskom izvještaju, nisu opasne po život.

Odjeljenje za kriminalističke istrage istražuje incident kao slučaj teškog napada i tokom noći je angažovalo policijski helikopter u potrazi.

Nakon kratke potjere, identifikovane su četiri osobe koje su pronađene tokom pretresa stana, a njihova moguća umiješanost u zločin se istražuje. Glavni osumnjičeni je poznat policiji po imenu, ali je i dalje u bjekstvu.

Prvi nalazi istrage ukazuju da je motiv zločina bio lične prirode, jer su se žrtva i osumnjičeni poznavali neko vrijeme. Policija naglašava da ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po javnost na željezničkoj stanici, prenose Nezavisne.

Njemačka

Izboden muškarac

