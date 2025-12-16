Logo
Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

Izvor:

Tanjug

16.12.2025

11:35

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Nicolas Mollo

Poljoprivrednici u Francuskoj jutros su nastavili svoje proteste, posebno na jugozapadu zemlje, u kojima su blokirali najmanje pet auto-puteva, a blokiran je i dio željezničkog saobraćaja, potvrdila je francuska žandarmerija.

Protesti su organizovani zbog klanja stoke zaražene bolešću nodularne, kvrgave kože, kao i protiv potpisivanja trgovinskog sporazuma sa južnoameričkim trgovinskim savezom Merkosur, čije su članice Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, prenosi televizija BFM.

Минић-консултације-05122025

Republika Srpska

Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

Vodeći francuski operater auto-puteva Vansi je saopštio da je auto-put između Briskusa i Moneržoa zatvoren u dužini od skoro 180 kilometara.

''U toku su i drugi protesti i blokade, posebno u regionu Gar. Pogođene su sve raskrsnice u departmanu na putevima A9 i A54. Moguće je da će ih biti još u narednim satima'', navodi se u saopštenju kompanije Vansi.

vatrogasci

Svijet

Dvoje d‌jece poginulo u eksploziji zgrade u Francuskoj

Poljoprivrednici su naveli da planiraju da održe blokadu do 16 časova.

U znak protesta blokiran je i pružni prelaz u Vilfranš-de-Lorageu, u departmanu Gornja Garona u jugozapadnom francuskom regionu Oksitanija, i u tom pravcu je obustavljen željeznički saobraćaj.

