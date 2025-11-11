Logo
Large banner

Poljoprivrednici najavljuju blokade graničnih prelaza ako im ne budu isplaćeni podsticaji

Izvor:

SRNA

11.11.2025

21:21

Komentari:

0
Пољопривредници најављују блокаде граничних прелаза ако им не буду исплаћени подстицаји
Foto: ATV

Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su proteste i blokade graničnih prelaza, ukoliko im ne budu isplaćeni podsticaji i ne bude riješen problem otkupa i cijene sirovog mlijeka.

Ukoliko federalna Vlade ne bude djelovala u roku od 10 dana, poljoprivrednici su poručili da će dođi do potpune blokade.

Udruženje poljoprivrednika FBiH organizovalo je danas sastanak u Odžaku, a glavne teme odnosile su se na probleme u vezi sa isplatom podsticaja, otkupom sirovog mlijeka, te otkupnom cijenom i fiskalnim računima koji su uslov za ostvarivanje podrške.

Polje lješnjaka

Hronika

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika "Žito" Jure Kopačević rekao je da su poljoprivrednici usvojili nekoliko zaključaka, među kojima je i ukidanje obaveze fiskalnog računa kao uslova za ostvarivanje podsticaja.

''Drugi zahtjev odnosi se donošenje pravilnika o preraspodjeli sredstava podsticaja u poljoprivredi najkasnije do 30. septembra za narednu godinu, bez izmjena tokom godine, te uključivanje poljoprivrednih udruženja u proces donošenja pravilnika'', rekao je Kopačević.

Treći zaključak, odnosno zahtjev, odnosi se na isplate svih podsticaja do kraja godine za kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, prenose federalni mediji.

''Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune, traži se smjena ministra poljoprivrede. Takođe, poljoprivrednici zahtijevaju sastanak sa premijerom FBiH u roku od sedam dana, a ako se ne održi, mogući su protesti i blokade graničnih prelaza'', naveo je Kopačević.

berba poljoprivreda voce

Društvo

Isplata podsticajnih sredstava za 200 poljoprivrednika

Kada je riječ o uvozu mlijeka i mliječnih proizvoda, Kopačević je rekao da uvozni proizvodi ruše otkupne cijene i ugrožavaju opstanak domaćih farmi, te da je slična situacija i u biljnoj proizvodnji.

Proizvođači ukazuju da su moguća i gašenja farmi i da je došlo do pada proizvodnje pšenice, jer podsticaji konstantno kasne.

Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović kaže da postoje izmjene Pravilnika koje se unutar dvije godine donose bez javnih rasprava, bez ikakvog znanja ljudi s terena.

Podijeli:

Tagovi:

Poljoprivrednici

Podsticaji

Blokade

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

Svijet

Poljoprivrednik izgubio 150 tona krompira zbog lažne objave na društvenim mrežama

2 sedm

0
Како искористити геостратешки положај и унаприједити пољопривреду?

Ekonomija

Kako iskoristiti geostrateški položaj i unaprijediti poljoprivredu?

2 sedm

0
Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

Region

Mladom rataru lopovi tokom noći ukrali pet tona paprika

1 mj

0
Двојицу пољопривредника прогутала ватра док су бјежали од пожара

Svijet

Dvojicu poljoprivrednika progutala vatra dok su bježali od požara

4 mj

0

Više iz rubrike

Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

BiH

Tuzla: Stabilno zdravstveno stanje povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

3 h

0
Имовина припада ентитетима, али то бошњачки политичари не желе да прихвате

BiH

Imovina pripada entitetima, ali to bošnjački političari ne žele da prihvate

4 h

0
Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе

BiH

Cvijanović: Azerbejdžan prijateljska zemlja sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose

7 h

0
Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Nije bilo amandmana

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Rasprava u studiju ATV-a: Skladište ili odlagalište nuklearnog otpada? Ništa vam ne vjerujem!

22

15

Bojić: BiH nema benefite od nuklearne energije, a žele odlagati otpad kod nas

22

08

Sutra 24 ulice i 21 naselje bez struje

22

02

AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

21

55

Minić: Koncesija za eksplataciono polje ''Istok dva'' biće prenesena na RiTe ''Ugljevik''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner