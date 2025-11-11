Logo
Cvijanović: Nije bilo amandmana

11.11.2025

15:58

Жељка Цвијановић
Foto: ATV BL

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Predsjedništvo usvojilo identičan budžet, kakav je usvojio i Savjet ministara.

"Nikakvih amandmana nije bilo", objavila je Cvijanović na "Iksu".

Nakon jednoglasnog usvajanja Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu u Predsjedništvu BiH, predsjedavajući Željko Komšića i bošnjački član Denisa Bećirovića saopštili su da su svi njihovi amandmani prihvaćeni.

