Cvijanović: Nije bilo amandmana

11.11.2025
15:58
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Predsjedništvo usvojilo identičan budžet, kakav je usvojio i Savjet ministara.
"Nikakvih amandmana nije bilo", objavila je Cvijanović na "Iksu".
Nakon jednoglasnog usvajanja Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu u Predsjedništvu BiH, predsjedavajući Željko Komšića i bošnjački član Denisa Bećirovića saopštili su da su svi njihovi amandmani prihvaćeni.
