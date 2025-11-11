Vulić: Savjet ministara jedini nadležan za imenovanje pregovarača sa EU

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, poručila je da, kada je u pitanju izbor glavnog pregovarača BiH sa EU, SNSD ima jasan stav o tome ko treba da imenuje pregovarača - a to je Savjet ministara.

- Kada je u pitanju pregovarač, SNSD ima jasan stav i jasno je propisano ko treba da imenuje pregovarača, a to je Savjet ministara. Imajući u vidu da se pojedinci poigravaju i Poslovnikom i Zakonom, ali i Ustavom, mi smo odlučili, ispred Kluba poslanika SNSD-a, da zatražimo ocjenu ustavnosti same odluke koju je donijela srpska i bošnjačka trojka, a koja se odnosi na to da pregovarača određuje Predstavnički dom - istakla je Vulićeva.

- Naravno, naš pravni tim je pripremio zahtjev za ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru, tako da će naše kolege iz Narodne skupštine Republike Srpske uputiti taj zahtjev. Imajući u vidu da Ustav kaže da jedna četvrtina poslanika u određenom zakonodavnom tijelu može podnijeti zahtjev, a nas je osam, naše kolege iz Narodne skupštine, imajući u vidu da zajedno koordinišemo i dijelimo iste politike, kao i da se zalažemo za interese Republike Srpske, podnijeće zahtjev za ocjenu ustavnosti i privremenu mjeru - rekla je Vulićeva.

Dodaje da, kada je u pitanju odluka o pregovaraču, SNSD ostaje pri stavu da se moraju poštovati zakoni i Ustav.

- To je političkom Sarajevu nepoznanica. Ni srpska trojka ne mari za interese Republike Srpske. To nije problem SNSD-a, već njihovog uskog gledanja i potrebe za ostvarivanjem ličnih ambicija, a nikako za nečem što se zove budućnost Dejtonske BiH, jer, ako pitamo njih - ona ne postoji - naglasila je Vulićeva.