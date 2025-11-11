Logo
Cvijanović: Izbor glavnog pregovarača u režiji ''trojki'' se pretvorio u buvlju pijacu

Izvor:

ATV

11.11.2025

12:54

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da izbor glavnog pregovarača sa EU u režiji trojke iz Federacije BiH i trojke iz Republike Srpske pretvorio se u pravu buvlju pijacu.

- A flea market. Da bismo se ogradili od ovih trgovaca svim i svačim, bilo bi zanimljivo kad bi sada institucije Republike Srpske predložile svog glavnog pregovarača - kaže Cvijanovićeva na Iksu.

Željka Cvijanović

