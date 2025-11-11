Cvijanović: Izbor glavnog pregovarača u režiji ''trojki'' se pretvorio u buvlju pijacu

Izvor:
ATV
11.11.2025
12:54
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da izbor glavnog pregovarača sa EU u režiji trojke iz Federacije BiH i trojke iz Republike Srpske pretvorio se u pravu buvlju pijacu.
- A flea market. Da bismo se ogradili od ovih trgovaca svim i svačim, bilo bi zanimljivo kad bi sada institucije Republike Srpske predložile svog glavnog pregovarača - kaže Cvijanovićeva na Iksu.
Izbor glavnog pregovarača sa EU u režiji trojke iz Federacije BiH i trojke iz Republike Srpske pretvorio se u pravu buvlju pijacu. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 11, 2025
A flea market. 😄
Da bismo se ogradili od ovih trgovaca svim i svačim, bilo bi zanimljivo kad bi sada institucije Republike Srpske predložile svog… pic.twitter.com/SUSOQgc1Qt
Najnovije
Najčitanije
14
12
14
07
14
06
14
05
13
59
Trenutno na programu