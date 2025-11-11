Logo
Imovina pripada entitetima, ali to bošnjački političari ne žele da prihvate

Kristina Sekerez

11.11.2025

19:10

0

Imovina pripada entitetima. To već i ptice na grani znaju, ali bošnjački političari ne žele da prihvate. Tako i na kraju ove godine gledamo isti scenario kao pred kraj prošle.

Šume, vode, atmosferski zrak, putevi, trgovi, gasovodi - BiH je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini. To su želje i to stoji u Prijedlogu Zakona o državnoj imovini bošnjačkih poslanika. Osjetili su, čini se, potrebu da ispune zahtjev Kristijana Šmita. Većinu još nisu obezbijedili. Ne znaju ni kada će se naći na dnevnom redu. Nadaju se da će biti na prvoj redovnoj sjednici.

''Obzirom da je visoki predstavnik u svom izvještaju prema Vijeću sigurnosti UN-a naveo da je prioritetno pitanje rješavanja državne imovine iz razloga što neki investicioni projekti, javni projekti ne mogu biti realizovani dok se ne riješi status državne imovine, smatram da je potrebno ponuditi rješenje koje bi u cjelosti riješilo pitanje državne imovine'', rekao je Jasmin Emrić, iz Mješovitog kluba poslanika u PD PS BiH.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

Jasan je stav Republike Srpske. Svi prijedlozi koji nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom vode ka rušenju BiH.

''Pokušavamo uporno i želimo da očuvamo način i modalitet funkcionisanja BiH kao državne zajednice. Sve ono što se odnosi na bilo kakvu inicijativu, a što je mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je tačno utvrđeno da imovina pripada entitetima, jeste rušenje BiH'', kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Podrška takvom zakonu će izostati i od Liste za pravdu i red. Ubijeđen je Nenad Grković da zakon neće proći.

''Stvarno mi nije jasna namjera kolega koji su gurnuli ovako ozbiljan zakon u proceduru i mislim da je tu ključno pitanje zbog čega su ga baš sada gurnuli u ovom momentu, kada je trenutno kampanja u Republici Srpskoj i kada se očekuju izbori'', rekao je Nenad Grković, poslanik liste ''Za pravdu i red'' u PD PS Bih.

Imovina je tema o kojoj nema rasprave, kategoričan je SNSD-ov Miroslav Vujičić. Kaže, sve što je u Republici Srpskoj, pripada Srpskoj. Imovina u drugom entitetu ih ne interesuje.

''Mi nećemo ni u kom slučaju podržati taj prijedlog. Dakle, glasaćemo protiv Zakona koji je predložio Jasmin Emrić i ta grupa poslanika. Uz nas će biti i Srpski klub i očekujem da će i PDP i SDS biti sa nama. Dakle, imaćemo, pretpostavljam 10 ruka da srušimo ovaj prijedlog koji ne odgovara ni Ustavu, ničemu drugom, osim što se na mala vrata pokušava oteti imovina koja pripada Republici Srpskoj'', kazao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

Htjeli smo pitati i poslanike SDS-a i PDP-a šta misle o ovom prijedlogu, ali danas na naše pozive nisu odgovarali. Niti je prvi, niti, vjerovatno, posljednji put da gledamo takve inicijative bošnjačkih političara. Lani je Kolegijum Predstavničkog doma sa dva glasa "protiv" i jednim "za" zaustavio prijedlog. Na prepisanu prošlogodišnju verziju zakona, ove godine su potpise stavili Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić. Traže i da se razmatra po hitnoj proceduri.

Dejtonski sporazum

Republika Srpska

Imovina

