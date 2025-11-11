Logo
Cvijanović: Azerbejdžan prijateljska zemlja sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose

Izvor:

ATV

11.11.2025

16:24

Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе
Foto: X/@Cvijanovic_Z/screenshot

Azerbejdžan je prijateljska zemlja, sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose, kazala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

''Sastala sam se danas sa ministrom odbrane Azerbejdžana Zakirom Hasanovim. Razgovarali smo o brojnim temama, uključujući i dalje jačanje saradnje. Ovom prilikom, sagovornika sam zamolila da prenese srdačne pozdrave predsjedniku Alijevu'', napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

