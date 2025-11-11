Cvijanović: Azerbejdžan prijateljska zemlja sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose

Izvor:
Azerbejdžan je prijateljska zemlja, sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose, kazala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.
Azerbejdžan je prijateljska zemlja, sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose. Sastala sam se danas sa ministrom odbrane Azerbejdžana Zakirom Hasanovim. Razgovarali smo o brojnim temama, uključujući i dalje jačanje saradnje. Ovom prilikom, sagovornika sam zamolila da prenese… pic.twitter.com/njvfkvNfeL— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 11, 2025
''Sastala sam se danas sa ministrom odbrane Azerbejdžana Zakirom Hasanovim. Razgovarali smo o brojnim temama, uključujući i dalje jačanje saradnje. Ovom prilikom, sagovornika sam zamolila da prenese srdačne pozdrave predsjedniku Alijevu'', napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
