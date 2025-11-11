Cvijanović srpskom narodu čestitala Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

"Danas se sa ponosom i zahvalnošću sjećamo 11. novembra 1918. godine, kada je potpisano primirje koje je označilo kraj jednog od najtežih i najtragičnijih sukoba u istoriji čovječanstva. Na ovaj dan, kada je zaćutalo oružje, odajemo počast svim našim precima koji su, vođeni vjerom, hrabrošću i ljubavlju prema otadžbini, stali na pravu stranu istorije. Srpski narod je i tada pokazao da su sloboda, čast i pravda vrijednosti koje nemaju cijenu", navela je Cvijanovićeva.

Kaže da nas njihova žrtva obavezuje da čuvamo mir, da budemo dostojni onih koji su dali sve za slobodu.

Republika Srpska Kovačević Stanivukoviću: Politički Pinokio

"Neka vječno živi uspomena na heroje Velikog rata", navodi se u čestitki srpskog člana Predsjedništva BiH.