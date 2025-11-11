Logo
Kovačević Stanivukoviću: Politički Pinokio

Izvor:

SRNA

11.11.2025

10:28

Komentari:

1
Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио
Foto: ATV BL

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je konačno otkriven barem jedan talenat Draška Stanivukovića.

"Napisati čak 93 riječi i da baš sve budu laž, može samo posebno nadaren lažov. Politički Pinokio", objavio je Kovačević na "Iksu".

Stanivuković je na "Iksu", između ostalog, objavio da je "prevarant onaj ko je pred kamerama kazao da je litijum dao za svoj politički komfor".

Radovan Kovačević

Draško Stanivuković

Komentari (1)
