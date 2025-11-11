Kovačević Stanivukoviću: Politički Pinokio

Izvor:
SRNA
11.11.2025
10:28
Komentari:1
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je konačno otkriven barem jedan talenat Draška Stanivukovića.
"Napisati čak 93 riječi i da baš sve budu laž, može samo posebno nadaren lažov. Politički Pinokio", objavio je Kovačević na "Iksu".
Stanivuković je na "Iksu", između ostalog, objavio da je "prevarant onaj ko je pred kamerama kazao da je litijum dao za svoj politički komfor".
Konačno smo otkrili barem jedan talenat Draška Stanivukovića. Napisati čak 93 riječi i da baš sve budu laž, može samo posebno nadaren lažov.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) November 11, 2025
Politički Pinokio. https://t.co/euR8ywpj2j
Društvo
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Region
3 h0
Savjeti
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
14
13
14
12
14
07
14
06
14
05
Trenutno na programu