Bajkerka pokazala razliku između granice Hrvatske i BiH: Snimak nasmijao sve

Bajkerka Sandra iz Hrvatske, na Instagramu poznata kao "sandra.onthe.road", podijelila je video koji pokazuje razliku između hrvatske i bh. granice.

Ova bajkerka snima svoje dogodovštine na motoru, pa je tako zabilježila i trenutak prelaska granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a video pod naslovom "Dva granična prijelaza, dvije različite atmosfere" objavila je javno na svom Instagram profilu.

U videu se vidi i čuje kako se na Hrvatskoj granici pozdravlja s graničarem.

"Malo skinite kacigu", rekao je graničar.

Nakon kontrole, Sandra se zahvalila i nastavila put.

"Dobar dan. Hoću li skidati kacigu?", upitala je Sandra na bh. granici.

"Ma ne moraš", rekao je graničar.

"Hvala", odgovorila je ona.

Nakon nekoliko trenutaka je ugledala i macu.

"Joj, imate macu", rekla je ona.

"'Oš je ponit?", pitali su bh. graničari uz smijeh.

"Bi, najradije samo ne znam di ću je staviti", odgovorila je ona.

"I nama ju je neko ostavio", dodali su graničari.

Nakon nekog vremena su je ponovo upitali:

"Imaš li je gd‌je staviti, nemaš?"

"Nemam, puni su mi ovi kuferi", odgovorila je ona.

Video je izazvao veliku pažnju pa tako trenutno ima 91.000 lajkova, 570 komentara i 7.500 slanja.

Ispod videa su se nizali komentari koji su potvrdili da su bh. graničari najopušteniji.

S druge strane, Sandra je dobila i savjete kako je mogla ponijeti macu sa sobom.

"Skineš kacigu i unutra staviš macu", jedan je do komentara.