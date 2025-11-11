Kakvo nas vrijeme očekuje danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biće svježije, u drugom dijelu dana doći će do razvedravanja od sjeverozapada, a uveče će biti pretežno vedro uz novo formiranje magle.

Vjetar slab, u višim predjelima i u Hercegovini slab do umjeren, promjenljiv ili sjevernih smjerova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima i mjestima sa maglom od osam.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH na jugu i jugozapadu zemlje vedro. U ostalim područjima oblačno sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Drinić i Livno minus jedan, Han Pijesak nula, Kneževo jedan, Drvar dva, Čemerno i Sokolac četiri, Bileća i Ribnik pet, Novi Grad, Tuzla, Zenica, Sarajevo, Srbac i Doboj šest, Prijedor i Bijeljina sedam, Foča, Višegrad, Rudo, Trebinje i Banjaluka osam, te Mostar devet stepeni Celzijusovih.

Količina padavina u prethodna 24 časa: Višegrad 15,3, Foča 17,5 litara po metru kvadratnom, Sokolac 17,1, Bileća 17,7, Srebrenica 18,7, Han Pijesak 22,2, Gacko 22,6 i Čemerno 25,2.