11.11.2025
07:22
Danas se obilježava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.
Sile Antante tog dana potpisale su primirje sa Njemačkom i okončale Prvi svjetski rat. U Prvom svjetskom ratu poginulo je najmanje deset miliona vojnika, a još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi.
Srazmjerno najveće žrtve podnijela je Srbija, izgubivši 26 odsto stanovništva, 400.000 vojnika i 640.000 civila.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu u Srbiji se proslavlja kao državni praznik od 2012. godine.
