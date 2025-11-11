Logo
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

11.11.2025

07:22

Дан примирја у Првом свјетском рату

Danas se obilježava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Sile Antante tog dana potpisale su primirje sa Njemačkom i okončale Prvi svjetski rat. U Prvom svjetskom ratu poginulo je najmanje deset miliona vojnika, a još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi.

Srazmjerno najveće žrtve podnijela je Srbija, izgubivši 26 odsto stanovništva, 400.000 vojnika i 640.000 civila.

Dan primirja u Prvom svjetskom ratu u Srbiji se proslavlja kao državni praznik od 2012. godine.

