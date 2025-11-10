Vraća se Miholjsko ljeto?

Meteorolozi i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuju kraj pljuskova, a meteorolog Ivan Ristić otkriva da se miholjsko ljeto vraća u srijedu 12. novembra. Saopštio je i vremensku prognozu za novembar, otkrio je da li će biti snijega i kakve su prve procjene o predstojećoj zimi.

"U Srbiji će se do utorka mjestimično biti kiše, a od srede konačno stiže stabilno vrijeme. Prema najnovijim prognozama izgleda da će se priroda odužiti kratkim proljećnim intermecom, jer kada kiša prestane širom zemlje temperatura će ponovo biti i do 20 stepeni, ali ova novembarska idila neće dugo potrajati. Već početkom sljedeće sedmice slijedi oštar rez i dramatična promjena vremena", započeo je Ristić.

Prema njegovim riječima, hladan talas stiže uskoro. Očekuje nas sve hladnije vrijeme.

"U utorak još oblačno sa padavinama na jugu, a od srijede kreće stabilizacija vremena i otopljenje. Narednih dana nas očekuje porast temperature i pojedinim danima će maksimalne dnevne temperature vazduha biti od 15 do 20 stepeni.

Međutim, već od nedjelje ili ponedjeljka, 16. ili 17. novembra, sledi promjena vremena i pad temperatura koje će zatim iz dana u dan sve više ličiti na zimske. Trenutno model najavljuje snijeg u nižim predjelima za 21. novembar, na Aranđelovdan, ali neki modeli i prije", nastavio je Ristić.

Kada će pasti prvi snijeg?

Prema Ristićevoj analizi meteoroloških modela, sneg je moguć uskoro i u nižim predelima u novembru. Najavljivalo se ranije da je moguće da se to desi već 17. novembra.

"Neko je 'otkazao' snijeg u novembru, kao što je bilo prije 'otkazano' i Miholjsko ljeto, ali vrtoglavo rastu šanse za pojavu prvog snega u nižim predjelima i u novembru. Svi parametri koji se dodatno koriste za korekciju dugoročnih prognoza ukazuju na jače zahlađenje u trećoj dekadi novembra. Sa pojavom snega temperature će se kretati između 0 i 5 stepeni", dodao je Ristić.

Kakva zima nas očekuje?

Što se tiče dugoročne vremenske prognoze za predstojeću zimu, biće hladna i oštra zima. Ristić navodi da će ova zima podsjećati na one od prije 40 godina kada je temperatura u Beogradu, konkretno u Surčinu, iznosila -21 stepen.

"Nisam siguran da će zima 2025/2026. hiti najhladnija u posljednjih 15 godina, ali će biti hladnija od prethodnih. Kada opet na aerodromu bude -21 stepen moći ćemo da kažemo da nam se vratila prava zima, kakva je nekada bila.

Jače zahlađenje u novembru očekujem u trećoj dekadi novembra, kada do nas dođe hladniji vazduh sa sjevera Evrope. Polarni vrtlog je slab i neće moći da zadrži hladan vazduh, pustiće ga ka nama.

Vidjećemo šta će nam doneti predstojeća zima, a dosta prognoza ukazuje da nas čeka jača i drugačija zima od prošlih. Kada hladan vazduh prodre do nas velike su šanse da u nekoliko navrata padne i snijeg.

Ako bude 10, 15 ili 20 centimetara sniježnog pokrivača i ako dođe hladan vazduh onda bi pokrivač mogao i da se zadrži. Sve je to sada jako teško zato što je tokom prethodnih godina temperatura na Balkanu porasla za četiri stepena. Zato obaramo letnje rekorde, a to znači i da smo izgubili pola godišnjih doba", objasnio je Ristić.

Situacija u BiH

Za srijedu, kada se u Srbiji predviđa povratak Miholjskog ljeta, očekuje se da će u BiH maksimalna temperatura iznositi 15 stepeni. U danima poslije toga temperatura će skočiti i na 18 stepeni, a zatim ponovo dolazi do pada na maksimalnih devet stepeni.