Teslićki biznismeni optuženi za malverzacije ”teške” 200.000 KM

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Igora Simunovića (53) i Stojka Petkovića (62), direktora i vlasnika ”Interlignuma” iz Teslića, zbog malverzacija kojima je društvo za faktoring ”Big faktor” oštećeno za 200.000 KM.

Simunoviću i Petkoviću na teret je stavljeno da su počinili krivična djela prevara u privrednom poslovanju i oštećene povjerilaca, za koje je zaprijećena kazna od dvije do 10 godina zatvora.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Simunović kao direktor, a Petković kao vlasnik ”Interlignuma”, u namjeri da pribave imovinsku korist firmi, prilikom pregovora oko zaključivanja ugovora o obrnutom faktoringu sa ”Big faktorom” lažnim prikazivanjem činjenice da će izmiriti sve obaveze i prikrivanjem činjenica da nema okolnosti koje bi mogle ugroziti naplatu potraživanja doveli u zabludu direktora ”Big faktora”.

S njim su 15. juna 2023. godine zaključili ugovor o obrnutom faktoringu kojim se ”Big faktor” obavezao da će platiti povjeriocu dužnika ”Interlignuma” - pravnom licu ”Interio Repro” ukupan nominalni iznos po osnovu ranije duga od 200.000 KM u ime dužnika i potpisnika ugovora, što je i učinjeno naredni dan.

Po ugovoru ”Interlignum” se obavezao da će ”Big faktoru” vratiti uplaćena sredstva uvećana za eventualne naknade, kamatu i druge troškove koji mogu proizaći iz ugovora, u roku od 60 dana od dana plaćanja povjeriocu ”Interio Repro”. Date su i garancije, a kada je obaveza ”Interlignuma” dospjela na naplatu, Simunović i Petković su malverzacijama, u namjeri da izigraju ”Big faktor”, umanjili vrijednost svoje imovine.

Petković je određenu imovinu prenio u vlasništvo supruzi, dok je ”Interlignum” prodao firmi iz Teslića za 630.723 KM. Prevarnim radnjama, kako se navodi u optužnici, oštetili su ”Big faktor” za 200.000 KM, dok su ”Interlignumu” pribavili imovinsku korist u tom iznosu.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci.