Logo
Large banner

Teslićki biznismeni optuženi za malverzacije ”teške” 200.000 KM

Autor:

Ognjen Matavulj

10.11.2025

18:37

Komentari:

0
Теслићки бизнисмени оптужени за малверзације ”тешке” 200.000 КМ

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Igora Simunovića (53) i Stojka Petkovića (62), direktora i vlasnika ”Interlignuma” iz Teslića, zbog malverzacija kojima je društvo za faktoring ”Big faktor” oštećeno za 200.000 KM.

Simunoviću i Petkoviću na teret je stavljeno da su počinili krivična djela prevara u privrednom poslovanju i oštećene povjerilaca, za koje je zaprijećena kazna od dvije do 10 godina zatvora.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Simunović kao direktor, a Petković kao vlasnik ”Interlignuma”, u namjeri da pribave imovinsku korist firmi, prilikom pregovora oko zaključivanja ugovora o obrnutom faktoringu sa ”Big faktorom” lažnim prikazivanjem činjenice da će izmiriti sve obaveze i prikrivanjem činjenica da nema okolnosti koje bi mogle ugroziti naplatu potraživanja doveli u zabludu direktora ”Big faktora”.

S njim su 15. juna 2023. godine zaključili ugovor o obrnutom faktoringu kojim se ”Big faktor” obavezao da će platiti povjeriocu dužnika ”Interlignuma” - pravnom licu ”Interio Repro” ukupan nominalni iznos po osnovu ranije duga od 200.000 KM u ime dužnika i potpisnika ugovora, što je i učinjeno naredni dan.

Po ugovoru ”Interlignum” se obavezao da će ”Big faktoru” vratiti uplaćena sredstva uvećana za eventualne naknade, kamatu i druge troškove koji mogu proizaći iz ugovora, u roku od 60 dana od dana plaćanja povjeriocu ”Interio Repro”. Date su i garancije, a kada je obaveza ”Interlignuma” dospjela na naplatu, Simunović i Petković su malverzacijama, u namjeri da izigraju ”Big faktor”, umanjili vrijednost svoje imovine.

Petković je određenu imovinu prenio u vlasništvo supruzi, dok je ”Interlignum” prodao firmi iz Teslića za 630.723 KM. Prevarnim radnjama, kako se navodi u optužnici, oštetili su ”Big faktor” za 200.000 KM, dok su ”Interlignumu” pribavili imovinsku korist u tom iznosu.
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci.

Podijeli:

Tagovi:

Optužnica

prevara

Teslić

OJT Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жена подлегла повредама: Ухапшено лице које је ударило пјешака аутом па побјегло са мјеста несреће

Hronika

Žena podlegla povredama: Uhapšeno lice koje je udarilo pješaka autom pa pobjeglo sa mjesta nesreće

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Ubio psa motornom testerom, pa pretukao ženu: Uhapšen monstrum

3 h

0
Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Hronika

Rekordna presuda: Davidoviću sedam godina zatvora za pogibiju dvije osobe

3 h

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Hronika

Potvrđena presuda: Brata Rusmira polio benzinom i zapalio

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

07

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

18

57

Centralne vijesti, 10.11.2025.

18

56

Vraća se Miholjsko ljeto?

18

51

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

18

49

Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner