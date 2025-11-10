Logo
Large banner

Rekordna presuda: Davidoviću sedam godina zatvora za pogibiju dvije osobe

Autor:

Ognjen Matavulj

10.11.2025

15:36

Komentari:

0
Рекордна пресуда: Давидовићу седам година затвора за погибију двије особе

Bogdan Davidović (30) iz Gradiške osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na sedam godina zatvora jer je u Lamincima kod Gradiške izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli njegova tetka Radmila Gajić (50) i Nebojša Trifković (36).

To je najviša presuda koju je Okružni sud u Banjaluci izrekao za saobraćajnu nezgodu u posljednje dvije decenije.

Davidović je oglašem krivim za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, a osim kazne zatvora izrčena mu je četvorogodišnja zabrana upravlja vozilom ”B” kategorije. Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne u to nije uračunato.

Tragedija se dogodila 12. decembra prošle godine oko 20.40 časova na putu Laminci - Brestovčina. U presudi se navodi da je Davidović pijan upravljao ”golfom 1” bez položenog vozačkog ispita i sa 1,71 promila alkohola u krvi. Vozio je nedozvoljenom brzinom od 102 km/h na mjestu gdje je ograničenje 80 km/h.

Default Image

Hronika

Rekordna presuda: Pijanom vozaču 13 godina zatvora za pogibiju dva brata!

”Išao je iz Laminaca prema Brestovčini kada je sletio s puta i prouzrokovao tragediju. Prolaskom kroz lijevu krivinu, izgubio je kontrolu nad vozilom koje je prešlo preko srednje linije, desne trake i šljunčane bankine i udarilo u uzdignuti dio betona, a zatim u stub ulične rasvjete, nakon čega se vozilo zaustavilo na njivi”, navodi se u presudi.

Usljed slijetanja poginuli su njegovi saputnici Radmila Gajić i Nebojša Trifković, dok je Dragiša Adžić (36) lakše povrijeđen. Presuda je izrečena nakon što je Davidović pred sudom priznao krivicu za nesreću, odričući se prava na suđenje.

saobracajka Laminci

Hronika

Davidović priznao krivicu za tragičnu nesreću kod Gradiške

Predsjednik sudskog vijeća Igor Cimeša u obrazloženju presude je naveo da je kod odmjeravanja kazne sud cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

”Otežavajuće okolnosti su to što je optuženi višestruko prekršio saobraćajne propise, kao i njegova ranija osuđivanost. Olakšavajuće okolnosti su priznanje krivice, činjenica da optuženi zbog svega ima zdravstvenih problema, kao i iskazano kajanje”, rekao je Cimeša.

On smatra da je kazna od sedam godina zatvora adekvatna težini počinjenog djela, te da će se ovom presudom ispuniti svrha kažnjavanja.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

saobracajka Laminci

Hronika

Poznat identitet stradalih u teškoj nesreći kod Gradiške

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

presuda

Okružni sud Banjaluka

Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Hronika

Potvrđena presuda: Brata Rusmira polio benzinom i zapalio

1 h

0
Ресторан "Брајловић" предмет злоупотребе положаја

Hronika

Restoran "Brajlović" predmet zloupotrebe položaja

1 h

0
Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

Hronika

Brutalan napad u Laktašima: Muškarac prevezen na UKC

1 h

0
Челинчанин претукао двојицу Бањалучана па једном полупао ауто

Hronika

Čelinčanin pretukao dvojicu Banjalučana pa jednom polupao auto

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

16

29

Dodik i Karan u Rogatici: Vođena odlučna borba za odbranu Srpske, svijet sada vidi pravu priču

16

27

Fenerbahče dolazi oslabljen u goste Partizanu

16

22

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

16

07

Miroslav Ilić se plašio Arkana, čak ga je i tukao zbog žene Bore Čorbe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner