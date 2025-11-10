Čelinčanin pretukao dvojicu Banjalučana pa jednom polupao auto

Autor:Stevan Lulić
D.S. iz Čelinca uhapšen je u subotu ujutro zbog sumnje da je pretukao dvojicu Banjalučana, a potom jednom od njih polupao auto.
"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana oko 08,00 časova u Banjaluci upotrebom fizičke snage nanijelo tjelesne povrede dvojici muških lica iz Banjaluke, a potom oštetilo putničko motorno vozilo jednog od oštećenih lica", saopšteno je iz policije.
Povrijeđenim licima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
