Pripadnici Policijske uprave Banjaluka kontrolisali su na području ovog grada, Laktaša i Kneževa tokom vikenda 2.647 učesnika u saobraćaju, od kojih je zbog alkohola sankcionisano 97 vozača.

Sankcionisana su 42 vozača jer su u krvi imala od 0,31 do 0,80 promila alkohola, dok je 41 vozač imao od 0,81 do 1,50 promila.

U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 14 vozača koji su imali 1,5 promila alkohola u krvi, a kod tri vozača utvrđena je količina alkohola veća od dva promila, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Banjalučka policija uhapsila je pijanog vozača iz Prnjavora čiji su inicijali D.M. čiji je automobil učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

D.M. je uhapšen juče, a kod njega je utvrđeno 1,58 promila alkohola u krvi.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka, s ciljem sprečavanja zloupotrebe droge, sankcionisali su lica iz Banjaluke V.B. i R.J, iz Sanskog Mosta M.H, kao i lice iz Hrvatske D.T.

Tokom vikenda, od lica V.B. i M.H. oduzeta je određena količina zelene biljne materije koja podsjeća na marihuanu, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Od lica D.T. su oduzete tablete koje podsjećaju na ekstazi, a od lica R.J. lijekovi bez medicinske dokumentacije.

Lice B.T. iz Banjaluke uhapšeno je zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, a pripadnici policije uočili su kako konzumira džoint.

Lice iz Banjaluke L.V. uhapšeno je jer je prilikom kontrole vozila kojim je upravljalo odbilo da se podvrgne ispitivanju na drogu.

O ovom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.