Vozač projurio kroz crveno na semaforu: Majku i dijete sekunde dijelile od sigurne smrti

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Valjevu, u večernjim satima na jednoj od gradskih raskrsnica, a kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Instagram, tragedija je izbjegnuta za dlaku.

Na snimku se jasno vidi žena sa malim djetetom koja prilazi raskrsnici i pješačkom prelazu i čeka zeleno za pješake. U istom trenutku, iz suprotnih smjerova nailaze vozila, a automobil koji dolazi sa lijeve strane velikom brzinom prolazi na crveno svjetlo na semaforu i direktno udara u drugi automobil koji je u tom trenutku nailazio kroz raskrsnicu.

Od siline sudara, vozilo koje je prošlo kroz crveno odbija se i udara u semafor koji se nalazi u neposrednoj blizini majke i djeteta. Dijelovi automobila razletjeli su su se na sve strane, dok je žena, koja je već primjetila da postoji mogućnost da dođe do sudara obgrlila svoje dijete.

Zahvaljujući njenoj reakciji, kao i samoj banderi na kojoj je semafor, spriječeno je da dođe do još veće tragedije. Prestravljena majka je instinktivno podigla dijete u naručje i počela da bježi, štiteći ga svojim tijelom.

Majka i dijete su, čudesnom srećom i pribranošću, prošli bez fizičkih povreda, a u komentarima ove objave nižu se šokirani komentari.

"Ovu ženu spasila bandera", "Bog ih spasio, svaka čast za gospođu kako je instinktivno podigla dijete da ne nastrada", "Radnik ili radnici koji su montirali semafor, da dobiju 16 plata unaprijed. Spasili su dva života, bravo za njih i svaka čast", samo su neki od komentara.

Za sada nema zvaničih informacija o samoj nezgodi, kao ni o stanju učesnika.