Logo
Large banner

Vozač projurio kroz crveno na semaforu: Majku i dijete sekunde dijelile od sigurne smrti

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

12:54

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Ваљеву
Foto: saobracajinfo.ba/Instagram/Screenshot

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Valjevu, u večernjim satima na jednoj od gradskih raskrsnica, a kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Instagram, tragedija je izbjegnuta za dlaku.

Na snimku se jasno vidi žena sa malim djetetom koja prilazi raskrsnici i pješačkom prelazu i čeka zeleno za pješake. U istom trenutku, iz suprotnih smjerova nailaze vozila, a automobil koji dolazi sa lijeve strane velikom brzinom prolazi na crveno svjetlo na semaforu i direktno udara u drugi automobil koji je u tom trenutku nailazio kroz raskrsnicu.

Ловац

Region

Lovac punio pušku, pa upucao muškarca u glavu

Od siline sudara, vozilo koje je prošlo kroz crveno odbija se i udara u semafor koji se nalazi u neposrednoj blizini majke i djeteta. Dijelovi automobila razletjeli su su se na sve strane, dok je žena, koja je već primjetila da postoji mogućnost da dođe do sudara obgrlila svoje dijete.

Zahvaljujući njenoj reakciji, kao i samoj banderi na kojoj je semafor, spriječeno je da dođe do još veće tragedije. Prestravljena majka je instinktivno podigla dijete u naručje i počela da bježi, štiteći ga svojim tijelom.

Majka i dijete su, čudesnom srećom i pribranošću, prošli bez fizičkih povreda, a u komentarima ove objave nižu se šokirani komentari.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević opoziciji: Da smo bili spremni trgovati interesima Srpske, valjda bi istrgovali da nam ne uvode sankcije

"Ovu ženu spasila bandera", "Bog ih spasio, svaka čast za gospođu kako je instinktivno podigla dijete da ne nastrada", "Radnik ili radnici koji su montirali semafor, da dobiju 16 plata unaprijed. Spasili su dva života, bravo za njih i svaka čast", samo su neki od komentara.

Za sada nema zvaničih informacija o samoj nezgodi, kao ni o stanju učesnika.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Valjevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: За СНСД не постоји питање државне имовине

Republika Srpska

Košarac: Za SNSD ne postoji pitanje državne imovine

1 h

0
Новак Ђоковић уложио пет милиона у кокице

Ekonomija

Novak Đoković uložio pet miliona u kokice

1 h

0
Одузет кокаин и пиштољи

Hronika

Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

1 h

0
Сок од нара

Zdravlje

Nar je pravi dragulj jeseni: Evo kako utiče na zdravlje

1 h

0

Više iz rubrike

Одузет кокаин и пиштољи

Hronika

Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

1 h

0
Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

1 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

1 h

0
Novac KM Konvertibilne marke

Hronika

Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner