Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zaplijenili su dva kilograma kokaina, a zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa trgovinom droge uhapšeni su E.K. (28), E.S. (28), H.Š. (29) i A.B. (39).

Akcija je sprovedena preko vikenda nakon što je policija opsežnim radom došla do saznanja da se osumnjičeni mogu dovesti u vezi sa dilovanjem droge na području Tuzlanskog kantona.

”Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i po naredbi Opštinskog suda u Goraždu izvršeno je pretresanje E.K, E.S, H.Š. i A.B. Pretresena su vozila koje koriste, stanovi i druge prostorije pri čemu je pronađen i oduzet ranac u kojem se nalazio veće pakovanje sa dva kilograma kokaina, tržišne vrijednosti oko 400.000 maraka”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.

Kokain Tuzla

Osim droge, oduzeta su tri pištolja, veća količina municije, mobilni telefoni, 300 evra i 530 maraka, vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

”Nakon hapšenja A.B. i H.Š. su predati tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljeno držanje oružje”, navodi se u saopštenju.