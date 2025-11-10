Logo
Large banner

Pali dileri: U ruksaku krili kokain vrijedan 400.000 maraka!

Izvor:

ATV

10.11.2025

12:37

Komentari:

0
Одузет кокаин и пиштољи
Foto: Uprava policije MUP TK

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zaplijenili su dva kilograma kokaina, a zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa trgovinom droge uhapšeni su E.K. (28), E.S. (28), H.Š. (29) i A.B. (39).

Akcija je sprovedena preko vikenda nakon što je policija opsežnim radom došla do saznanja da se osumnjičeni mogu dovesti u vezi sa dilovanjem droge na području Tuzlanskog kantona.

”Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i po naredbi Opštinskog suda u Goraždu izvršeno je pretresanje E.K, E.S, H.Š. i A.B. Pretresena su vozila koje koriste, stanovi i druge prostorije pri čemu je pronađen i oduzet ranac u kojem se nalazio veće pakovanje sa dva kilograma kokaina, tržišne vrijednosti oko 400.000 maraka”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.

Kokain Tuzla

Osim droge, oduzeta su tri pištolja, veća količina municije, mobilni telefoni, 300 evra i 530 maraka, vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

”Nakon hapšenja A.B. i H.Š. su predati tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljeno držanje oružje”, navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

trgovina drogom

MUP Tuzlanskog kantona

Goražde

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznata imena poginulih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

1 h

0
Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

1 h

0
Novac KM Konvertibilne marke

Hronika

Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Osoba iz Crne Gore uhapšena u BiH po Interpolovoj potjernici

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner