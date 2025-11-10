Logo
Large banner

Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

Izvor:

Crna-hronika.info

10.11.2025

12:02

Komentari:

0
Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу
Foto: ATV BL

U ranim jutarnjim satima na raskrsnici ulica Ante Babića i Safeta Hadžića u Sarajevu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – BMW i Volkswagen.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo je do direktnog sudara vozila, nakon čega su dijelovi automobila ostali rasuti po kolovozu. Na lice mjesta ubrzo su izašli policijski službenici, dok su ekipe Hitne medicinske pomoći pružile prvu pomoć povrijeđenima i prevezle ih u obližnju zdravstvenu ustanovu.

Томислав Вукомановић

Republika Srpska

Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a saobraćaj je u ovom dijelu grada bio privremeno obustavljen dok su trajale uviđajne radnje i čišćenje kolovoza.

Uzrok nesreće biće poznat nakon što policija okonča uviđaj i prikupljanje relevantnih informacija.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Novac KM Konvertibilne marke

Hronika

Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

1 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

1 h

0
Тајфун Филипини

Svijet

Supertajfun se približava Tajvanu, naređena evakuacija

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Osoba iz Crne Gore uhapšena u BiH po Interpolovoj potjernici

2 h

0

Više iz rubrike

Novac KM Konvertibilne marke

Hronika

Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Osoba iz Crne Gore uhapšena u BiH po Interpolovoj potjernici

2 h

0
Вишеструки преступник ухапшен због крађа, па полицајцима пријетио убиством

Hronika

Višestruki prestupnik uhapšen zbog krađa, pa policajcima prijetio ubistvom

2 h

0
Бањалучка полиција ухватила двојицу док су тукли малољетника

Hronika

Banjalučka policija uhvatila dvojicu dok su tukli maloljetnika

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner