Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

U ranim jutarnjim satima na raskrsnici ulica Ante Babića i Safeta Hadžića u Sarajevu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – BMW i Volkswagen.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo je do direktnog sudara vozila, nakon čega su dijelovi automobila ostali rasuti po kolovozu. Na lice mjesta ubrzo su izašli policijski službenici, dok su ekipe Hitne medicinske pomoći pružile prvu pomoć povrijeđenima i prevezle ih u obližnju zdravstvenu ustanovu.

Republika Srpska Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, a saobraćaj je u ovom dijelu grada bio privremeno obustavljen dok su trajale uviđajne radnje i čišćenje kolovoza.

Uzrok nesreće biće poznat nakon što policija okonča uviđaj i prikupljanje relevantnih informacija.