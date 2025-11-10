Višestruki prestupnik uhapšen zbog krađa, pa policajcima prijetio ubistvom

Višestruki prestupnik Eldin Horić (40) iz Teslića uhapšen je zbog sumnje da je preko vikenda provalio u dva kafića i službene prostorije auto škole u Tesliću iz kojih je ukrao novac.

Horić je uhapšen juče, a tokom kriminalističke obrade je prijetio ubistvom policijskim inspektorima i njihovim porodicama, zbog čega je osumnjičen i za ugrožavanje sigurnosti.

”Policijski službenici uhapsili su E.H. zbog sumnje da je počinio tri krivična djela teške krađe i ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičen je da je u toku noći između 8. i 9. novembra izvršio provalu u dva ugostiteljska objekta i prostorije auto škole u Tesliću. Nakon toga je u službenim prostorijama PS Teslić upućivalo ozbiljne prijetnje po život i tijelo policijskim službenicima”, saopštila je PU Doboj.

Po naredbi suda izvršen je pretres objekata koje je Horić koristio i tom prilikom pronađen je određeni iznos novca i odjeća koji se dovode u vezu sa provalama.

”Nakon dokumentovanja predmeta E.H. će uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj”, navode u policiji.

Horić ima bogat dosije. U avgustu je hapšen zbog sumnje da je opljačkao džamiju u Tesliću, dok je u julu privođen zbog sumnje da je odgovoran za provale u veterinarsku ambulantu ”Natra”, kafić ”Mimi S” i ”Adriatik” osiguranje u Tesliću.

Široj javnosti postao je poznat kada se 2017. godine sa omčom oko vrata popeo na stablo u teslićkom parku, prijeteći samoubistvom. Nakon iscrpnih 24 časovnih pregovora Hurić je nepovrijeđen sišao s drveta.