Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

U jednom supermarketu na Voždovcu, 8.novembra ove godine, došlo je do fizičkog okršaja kada je muškarac P.M. (42) nasrnuo na oca J.D. (71) i kćerku M.D. (40) nakon svađe oko reda na kasi.

"Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim oko reda. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po tijelu i glavi. Zadobili su lake tjelesne povrede", kaže izvor "Blic".

Kako saznajemo, otac i kćerka su odmah nakon incidenta pregledani u Urgentnom centru.

"Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje u redovnom postupku", kaže izvor.