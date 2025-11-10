Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

Izvor:
Blic
10.11.2025
10:10
Komentari:0
U jednom supermarketu na Voždovcu, 8.novembra ove godine, došlo je do fizičkog okršaja kada je muškarac P.M. (42) nasrnuo na oca J.D. (71) i kćerku M.D. (40) nakon svađe oko reda na kasi.
"Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim oko reda. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po tijelu i glavi. Zadobili su lake tjelesne povrede", kaže izvor "Blic".
Hronika
Drogirani policajac pucao i prijetio kolegi
Kako saznajemo, otac i kćerka su odmah nakon incidenta pregledani u Urgentnom centru.
"Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje u redovnom postupku", kaže izvor.
Nauka i tehnologija
20 min0
Zanimljivosti
22 min0
Društvo
26 min0
Društvo
25 min0
Najnovije
Najčitanije
10
18
10
12
10
10
10
08
10
06
Trenutno na programu