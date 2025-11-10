Logo
Large banner

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

Izvor:

Blic

10.11.2025

10:10

Komentari:

0
Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету
Foto: Tanjug

U jednom supermarketu na Voždovcu, 8.novembra ove godine, došlo je do fizičkog okršaja kada je muškarac P.M. (42) nasrnuo na oca J.D. (71) i kćerku M.D. (40) nakon svađe oko reda na kasi.

"Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim oko reda. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po tijelu i glavi. Zadobili su lake tjelesne povrede", kaže izvor "Blic".

Полиција Хрватска

Hronika

Drogirani policajac pucao i prijetio kolegi

Kako saznajemo, otac i kćerka su odmah nakon incidenta pregledani u Urgentnom centru.

"Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje u redovnom postupku", kaže izvor.

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

supermarket

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

Nauka i tehnologija

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

20 min

0
Овим знаковима Зодијака се смијеши добитак

Zanimljivosti

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

22 min

0
Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Društvo

Šta su sve ljekari u Srpskoj vadili iz pacijenata: Od kašika i proteza do crva!

26 min

0
Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Društvo

Prebačen 31 milion - počinje isplata građanima

25 min

0

Više iz rubrike

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Hronika

Trudnica pretučena nakon udesa: Napadač je pljunuo i udario u grudi

44 min

0
Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Hronika

Policija traga za vozačem koji je usmrtio ženu u Bijeljini

45 min

0
Тешка саобраћајка код Бијељине, погинуо пјешак

Hronika

Teška saobraćajka kod Bijeljine, poginuo pješak

1 h

0
Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

Hronika

Nižu se tragedije u BiH: Poginuo muškarac

11 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner