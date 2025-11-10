Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Izvor:
Astrolozi najavljuju da će druga polovina novembra donijeti vetar u leđa, snažnu energiju i pozitivne promjene za određene horoskopske znakove.
Period pred kraj meseca biće obilježen novim prilikama u ljubavi i finansijama, a pet znakova posebno će osjetiti blagodeti kosmičkih uticaja.
Za Bikove, novembar donosi finansijsku sigurnost. Posao koji su dugo gradili sada počinje da daje rezultate. U ljubavi, očekuje ih mir i podrška partnera, što dodatno jača osjećaj stabilnosti.
Lavovi će u drugoj polovini mjeseca biti okruženi romantičnom energijom. Mnogi će započeti novu vezu ili produbiti postojeću. Novac dolazi kroz kreativne projekte, pa je važno da se oslone na svoj talenat.
Škorpije ulaze u fazu ličnog preporoda. Osećaće se snažnije i sigurnije u donošenju odluka. Finansijski, mogu očekivati iznenadne prilike, dok u ljubavi dolazi jasnoća i iskrenost.
Jarčevi će konačno vidjeti plodove svog rada jer će dobiti vjetar u leđa. Poslovni projekti donose stabilan prihod, a u ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor i jačanje veze. Ovaj period naglašava važnost strpljenja.
Ribe će se osloniti na svoju intuiciju, koja ih vodi ka pravim odlukama. Novembar donosi prilike za dodatnu zaradu, dok u ljubavi dolazi toplina i podrška partnera.
Druga polovina novembra biće posebno povoljna za Bikove, Lavove, Škorpije, Jarčeve i Ribe. Novac i ljubav dolaze u fokus, a kosmička energija podstiče rast i sreću. Za ostale znakove, ovo je idealan trenutak da se inspirišu i pripreme za sopstvene promjene koje dolaze, piše Krstarica.
