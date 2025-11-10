Logo
Orban: Dok god je Tramp predsjednik neće biti sankcija Mađarskoj

Izvor:

Tanjug

10.11.2025

09:57

Komentari:

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској
Foto: Tanjug/AP

Mađarski predsjednik Viktor Orban izjavio je danas da se američke sankcije na ruski gas i naftu Mađarskoj neće uvoditi dok god je on premijer te zemlje, a Donald Tramp predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

On je rekao da se sa Trampom "rukovao" povodom izuzeća Mađarske od američkih sankcija za naftu na neodređeno vrijeme i istakao da nije pretjerivanje da se kaže da su upravo završeni "do sada najvažniji pregovori u godini", prenosi MTI.

Ефтихија и њена мајка

Svijet

Pronašla majku nakon više decenija i saznala jezivu istinu

Dodao je da ulog za Mađarsku nije mogao da bude veći, i da bi stupanje na snagu američkih sankcija ruskim izvorima energije izazvalo dvostruko do trostruko povećanje troškova komunalnih usluga, i povećanje cijena benzina za 2,5 evra po litru do Božića.

- Prava katastrofa. Spriječili smo ovu opasnost. Tako da mađarske porodice mogu da imaju Božić kakav žele - kazao je Orban.

