Sutra nastavak sjednice NSRS

Izvor:

SRNA

10.11.2025

09:38

Сутра наставак сједнице НСРС
Foto: ATV

Raspravom o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske sutra će biti nastavljena sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je reviziju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2024. godinu i dala mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja.

Obrazlažući ovaj izvještaj u Narodnoj skupštini Republike Srpske, glavni revizor Republike Srpske Božana Trninić rekla je da je revizija utvrdila da je budžetski deficit od 84,1 miliona KM potrebno korigovati za iznos od 11.644 KM.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske za 2024. godinu i Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godine.

илу-магла-сунце-10112025

Region

Zbog zagađenog vazduha šest gradova u ''crvenoj zoni''

Poslanici će razmatrati i Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godine.

Prošle sedmice, između istalog, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Srpske za prošlu godinu, te Zakon o izmjena i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, te zakon o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji, kao i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi.

Nastavak sjednice Narodne skupštine zakazan je u 10.00 časova.

Narodna skupština Republike Srpske

