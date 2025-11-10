Logo
Large banner

Kojić: Salkiću, šta je sa 157.000 sarajevskih Srba?

Izvor:

SRNA

10.11.2025

11:17

Komentari:

0
Којић: Салкићу, шта је са 157.000 сарајевских Срба?

Predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je da potpredsjednik SDA Ramiz Salkić vrijeđa srpske žrtve skandaloznim tvrdnjama da su tamo gdje je bio Alija Izetbegović "preživjele hrišćanske vrijednosti", te ga je upitao šta je sa 157.000 sarajevskih Srba koji su protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta?

"Da li je "Viktor Bubanj", "Silos" i još više od 200 logora u Sarajevu to "čuvanje" hrišćanskih vrijednosti? Da li je i u Glođanskom brdu, Skelanima, Kravici, Bjelovacu, Zagonima i još na stotine sela i zaselaka u Podrinju Alija naredio Naseru Oriću da se čuvaju hrišćanske vrijednosti", pita Kojić.

Kojić pita da li to Salkić, "veliki borac za istinu i pravdu" i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, samtra "čuvanje hrišćanskih vrijednosti" kada žena monstrum raspori malog Slobodana u obliku krsta?

"Da li možda čuvanje hrišćanskih vrijednosti to što su na svaki hrišćanski pravoslavni praznik Srbi ubijani na najmonstruozniji način? Pravi se naivan Ramiz, a njegov komšija Vehid Dedić se javno hvalio da je kao pripadnik odreda "El mudžahedin" učestvovao u napadu na selo Kravicu na Božić 1993. godine i da je tada bio spreman ubiti svakoga ko je nosio srpsko ime, pa makar to bilo i djete od dva kilograma", naglasio je Kojić za Srnu.

On smatra da je najava rukovodstva Republike Srpske da će se graditi srpski duhovni centar toliko pogodila Salkića da je počeo da iznosi uvrede na račun Srba.

sreca radost ljubav

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

Kojić kaže da Salkić veličajući ratnog muslimanskog lidera Aliju Izetbegovića šalje jasnu poruku da i danas živi po programu "Islamske deklaracije" koja ne prepoznaje BiH u kojoj ima Srba, te priznaje da mu je problem što su Srbi preživjeli na prostoru Republike Srpske.

On navodi da je Salkić objavama na društvenim mrežama krenuo u kampanju za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iako SDA nema svog kandidata, te mu poručio da je nekada pametnije ćutati.

"Tako će više pomoći onima za koje radi u ovoj kampanji", istakao je Kojić.

Podijeli:

Tag:

Branimir Kojić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Људи рођени у овом хороскопском знаку увијек имају среће

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uvijek imaju sreće

2 h

0
Њемачки гигант на коленима, једна индустрија пред колапсом

Ekonomija

Njemački gigant na kolenima, jedna industrija pred kolapsom

2 h

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Hronika

Oglasili se iz policije o haosu u Velikoj Kladuši: Maloljetnik pokušao ubiti više osoba automobilom

2 h

0
Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Zanimljivosti

Piton od 6 metara mu se obmotao oko vrata, uslijedila je borba na život i smrt

2 h

0

Više iz rubrike

Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

Republika Srpska

Srpskim ljekarima uskraćena medicinska dokumentacija generala Mladića

3 h

0
Сутра наставак сједнице НСРС

Republika Srpska

Sutra nastavak sjednice NSRS

4 h

0
Централне вијести - 09.11.2025.

Republika Srpska

Centralne vijesti - 09.11.2025.

15 h

2
Скуп СНСД-а у Добоју

Republika Srpska

Skup u Doboju: Podrškom Karanu nastavljaju se razvojni projekti u Srpskoj

16 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

13

49

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner