Kojić: Salkiću, šta je sa 157.000 sarajevskih Srba?

Predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je da potpredsjednik SDA Ramiz Salkić vrijeđa srpske žrtve skandaloznim tvrdnjama da su tamo gdje je bio Alija Izetbegović "preživjele hrišćanske vrijednosti", te ga je upitao šta je sa 157.000 sarajevskih Srba koji su protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta?

"Da li je "Viktor Bubanj", "Silos" i još više od 200 logora u Sarajevu to "čuvanje" hrišćanskih vrijednosti? Da li je i u Glođanskom brdu, Skelanima, Kravici, Bjelovacu, Zagonima i još na stotine sela i zaselaka u Podrinju Alija naredio Naseru Oriću da se čuvaju hrišćanske vrijednosti", pita Kojić.

Kojić pita da li to Salkić, "veliki borac za istinu i pravdu" i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, samtra "čuvanje hrišćanskih vrijednosti" kada žena monstrum raspori malog Slobodana u obliku krsta?

"Da li možda čuvanje hrišćanskih vrijednosti to što su na svaki hrišćanski pravoslavni praznik Srbi ubijani na najmonstruozniji način? Pravi se naivan Ramiz, a njegov komšija Vehid Dedić se javno hvalio da je kao pripadnik odreda "El mudžahedin" učestvovao u napadu na selo Kravicu na Božić 1993. godine i da je tada bio spreman ubiti svakoga ko je nosio srpsko ime, pa makar to bilo i djete od dva kilograma", naglasio je Kojić za Srnu.

On smatra da je najava rukovodstva Republike Srpske da će se graditi srpski duhovni centar toliko pogodila Salkića da je počeo da iznosi uvrede na račun Srba.

Kojić kaže da Salkić veličajući ratnog muslimanskog lidera Aliju Izetbegovića šalje jasnu poruku da i danas živi po programu "Islamske deklaracije" koja ne prepoznaje BiH u kojoj ima Srba, te priznaje da mu je problem što su Srbi preživjeli na prostoru Republike Srpske.

On navodi da je Salkić objavama na društvenim mrežama krenuo u kampanju za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iako SDA nema svog kandidata, te mu poručio da je nekada pametnije ćutati.

"Tako će više pomoći onima za koje radi u ovoj kampanji", istakao je Kojić.