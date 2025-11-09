Skup u Doboju: Podrškom Karanu nastavljaju se razvojni projekti u Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik večeras je u Doboju podržao građane da podrže kandidata ove stranke za predsjednika Republike Sinišu Karana da bi se u Srpskoj nastavili razvojni projekti.

Dodik je istakao da SNSD ima snagu i da glas za Karana znači glasati za Dodika, te da je pobjedom kada Karana pobjedi Republika Srpska, a time i Dodik.

"Mi smo tim onih protiv kojih su htjeli da se na ovaj način obračunaju sa nama, sada je prilika da se mi obračunamo sa njima na izborima", rekao je Dodik na centralnom predizbornom skupu SNSD-a u Doboju.

On je zahvalio dobojskom Gradskom odboru SNSD-a na veličanstvenom dočeku i naveo da je ovaj grad mjesto uspjeha SNSD-a.

Karan je istakao da se večeras iz Doboja šalju poruke jedinstva koje će pomoći Republici Srpskoj da sačuva ustavne i insticionalne kapacitete, da sačuva srpski narod.

"Republika Srpska je jedina garancija opstanka srpskog naroda", istakao je Karan.

Ponovio je da je glas za njega u stvari glas za Milorada Dodika i one politike koje čuvaju Republiku Srpsku.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je SNSD ozbiljna organizacija koja zna da prepozna šta je važno, kao i da u svakoj prilici i neprilici donese pobjedu Republici Srpskoj.

"Mi smo u Doboju da pokažemo da smo zajedno, da imamo pobjedničkog kandidata Sinišu Karana, ali isto tako da imamo glavnog pobjednika i ovih izbora a to je Republika Srpska", izjavila je Cvijanovićeva.

Član Glavnog odbora SNSD-a iz Doboja Boris Jerinić uvjeren je da je večerašnji skup i veliko prisustvo građana pokazatelj da će i ova politička pobjeda biti ubjedljiva kao i prije tri godine, jer pobjeda za Sinišu Karana je ujedno pobjeda za Milorada Dodika, odnosno pobjeda za Republiku Srpsku.

Podršku Karanu do izborne pobjede pružili su i predstavnici koalicionih partnera.

Predsjednik SP-a Petar Đokić poručio je da će neupitnom pobjedom i izborom Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske biti nastavljena politika zaštite Srpske kroz jačanje njenih institucije i da u toj borbi ima podršku koalicionih partnera.

"Mi smo odgovorni i savjesni ljudi odlučni da odbranimo Republiku Srpsku", naglasio je Đokić i napomenuo da su prozreli podmukle igre Zapada koji daje podršku opozicionim strakama.