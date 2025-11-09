Logo
Da Vas nije: Dodiku prišla udovica palog borca sa jasnom porukom

Autor:

Stevan Lulić

09.11.2025

17:55

Komentari:

1
Додик са супругом погинулог борца
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan družili su se u nedjelju sa građanima Teslića.

U jednom trenutku Dodiku je na ulici prišla udovica poginulog borca koja je za njega imala poruku.

"Da pozdravim našeg predsjednika. Ja sam žena, udovica, poginulog borca. Da Vam se zahvalim, da Vas nije ja ne bih imala krov nad glavom", rekla je gospođa Dodiku i dodala:

"I sad bih bila podstanar".

Dodik joj se zahvalio na ovim riječima.

"Živio ti meni, i tvoji svi", zaključila je gospođa.

Milorad Dodik

Teslić

Komentari (1)
