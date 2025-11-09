Da Vas nije: Dodiku prišla udovica palog borca sa jasnom porukom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan družili su se u nedjelju sa građanima Teslića.

U jednom trenutku Dodiku je na ulici prišla udovica poginulog borca koja je za njega imala poruku.

"Da pozdravim našeg predsjednika. Ja sam žena, udovica, poginulog borca. Da Vam se zahvalim, da Vas nije ja ne bih imala krov nad glavom", rekla je gospođa Dodiku i dodala:

"I sad bih bila podstanar".

Dodik joj se zahvalio na ovim riječima.

"Živio ti meni, i tvoji svi", zaključila je gospođa.