Matijašević: Podržavamo kandidaturu Siniše Karana za predsjednika Srpske

09.11.2025

14:20

Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

Predsjednik Pokreta "Odbrana Srpske" Darko Matijašević istakao je da je u iznuđenim uslovima racionalni politički odgovor Republike Srpske izbor Siniše Karana kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.

"Vanredni uslovi, te strahoviti spoljnopolitički i bezbjednosni nasrtaji nisu i neće oslabiti Republiku Srpsku. Predsjednik Dodik je sa svojim timom, napravio državničke i nacionalno odgovorne političke poteze za jačanje pozicije Srpske i srpskog naroda. Iznad svega, predsjednik Dodik je uz izuzetne i jedinstvene političke poteze, sa ličnim odricanjem i žrtvom spasio Srpsku od sistemskog, nasilnog i nelegalnog slamanja", istakao je Matijašević.

On je istakao da je kandidovanje Siniše Karana potvrda kontinuiteta i vitalnosti, te snažne nacionalne i racionalne politike Republike Srpske.

Ističe da je Siniša Karan posebno kvalitetno rješenje za predsjednika Srpske u iznuđenim i složenim uslovima za Republiku Srpsku.

Каран у Теслићу

Gradovi i opštine

Dodik i Karan u Tesliću

"Svojim patriotizmom, profesionalizmom, dokazanom intelektualnom snagom i vrhunskim moralnim kvalitetima je dostojan izbor i osoba za svako poštovanje", istakao je Matijašević.

On je istakao da je predsjednik Dodik dao poznatu i sigurno istorijsku kvalifikaciju koju svi oni koji nisu prijatelji Republike Srpske trebaju da zapamte: "Borili ste se do sada sa jednim političkim Dodikom, a od sada imate ispred sebe dvojicu – Milorada Dodika i Sinišu Karana".

"Pozivamo sve veterane, porodice poginulih, potomke boraca i patriote da podrže Sinišu Karana. Gledamo ispred sebe učesnika rata u trajanju od 50 mjeseci, od toga u zoni borbenih dejstava 9 mjeseci, i jednog izuzetnog ratnog policijskog oficira visokog ranga. Sigurni smo da je Republika Srpska u sigurnim rukama, sa idejnim i nacionalnim vođom, državnikom Miloradom Dodikom i Sinišom Karanom, budućim predsjednikom Republike Srpske", poručio je Matijašević.

