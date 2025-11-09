Logo
Đokić: Izborom Siniše Karana biće nastavljena politika zaštite Srpske

Izvor:

SRNA

09.11.2025

13:57

Komentari:

1
Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске
Foto: ATV

Predsjednik Socijalističke partije /SP/ Petar Đokić poručio je da će izborom Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske biti nastavljena politika zaštite Srpske koja građanima daje stabilnost, sigurnost, izvjesnost, obezbjeđuje razvoj i mir kao najveću blagodet koju politika može pruži.

On je rekao Srni da je Socijalistička partija današnjim organizacionom sastankom članova u Banjaluci započela predizbornu kampanju, uz punu podršku kandidaturi Karana, koji je danas prisustvovao skupu SP u Banjaluci.

Đokić je istakao da je Republika Srpska u proteklim godinama i decenijama imala konstantan razvoj, te da je izbor Siniše Karana, koji se bezbroj puta dokazao i kao veliki patriota, najveći garant ostvarenja politike sigurnosti, stabilnosti, zaštite mira i razvoja.

"On je neko ko razumije smisao ustavno-pravnog sistema u BiH i sam Dejtonski mirovni sporazum. Kao naučni radnik u oblasti prava bezbroj puta je mnogima otvorio oči upozoravajući na važne pravne činjenice. Istovremeno je vrlo odlučan čovjek, veliki patriota u odbrani politike zaštite Republike Srpske od svih nasrtaja kojih je, nažalost, u prethodnom periodu bilo jako mnogo", rekao je Đokić.

Милорад Додик

Republika Srpska

''SNSD neće učestvovati ni u kakvim raspravama o imovini''

On je naveo da su geopolitičke prilike počele da se mijenjaju i da je politička pozicija Republike Srpske drugačija, da je ona sada na putu ostvarenja velikog cilja, a to je da spriječi razorno d‌jelovanje visokih predstavnika i ukaže na to koliko je važno da domaće institucije preuzmu upravljanje zemljom.

Đokić je naglasio da je veliki politički zaokret koji se desio izborila Republika Srpska svojom politikom, na način da je uspjela da internacionalizuje probleme koji postoje u BiH i skrene pažnju na njih.

"Došlo je do promjene u odnosu prema BiH, a i prema Republici Srpskoj, što nam pruža novu priliku da napredujemo, da se razvijamo u duhu onoga što smo zajedno definisali kroz Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Đokić.

On je ukazao da svi znaju da je Dejtonski mirovni sporazum kompromis tri naroda, kroz koji je svaki od njih tražio svoj interes.

Komentari (1)
