''SNSD neće učestvovati ni u kakvim raspravama o imovini''

SNSD u Parlamentarnoj skupštini BiH neće učestvovati ni u kakvim raspravama o imovini, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Imovina je definitivno riješena Dejtonskim sporazumom. Mi smo se suprostavili Kristijanu Šmitu koji je htio da tu imovinu centralizuje, ta imovina se neće centralizovati i na imovini će se očigledno raspasti BiH čemu se očigledno približavamo - rekao je Dodik.

On je ukazao da je Darko Babalj iz SDS-a dobio neki prijedlog zakona o imovini i rekao da je SNSD kriv što su to predložili muslimani iz Federacije BiH.

- Zamilite to? Mi sa njima nemamo nikakve kontakte i on je podlegao tome - rekao je Dodik.

On je dodao da je SNSD sve rekao što se tiče imovine i da ne želi da se to stavi na dnevni red.

- Što se tiče tih njihovih papira, neće doći na dnevni red što se tiče nas, ali se ti gospodine Babalj potrudi da ne dođe na dnevni red ni tvojom odluku. Međutim, očigledno je on nešto razgovarao i sada pokušavaju da naprave priča - rekao je Dodik i ponovio da SNSD neće učestovati u ni u kakvim raspravama o imovini.

Dodik je istakao da SNSD nije protiv izvornog Dejtonskog sporazuma, da se to uporno govori tokom svih ovih godina, a ukazao je i da je njegova promjena moguća samo izraženom voljom dva entiteta.

- Ta volja nikada nije bila prisutna u nijoj jednoj reformi koja je bila provedena, navodno provedena. Sve je bilo prisilno, nametnuto, sve je bilo pod prijetnjama ljudima koji su vodili Republiku u različitim periodima. Sve je to bilo iznuđeno - rekao je Dodik.

Napomenuo je da je to bilo teško vrijeme, da se ni na šta nije pristajalo svojom voljom, te da su tome svemu bili i predstavnici SDS-a i PDP.

- Žao mi je što nisu razumijeli naš poziv na formiranje vlade nacionalnog jedinstva u kome bi svi bili zajedno i borili se za jedan cilj, a to je Republika. SDS i PDP su htjeli da ostanu na drugoj strani - rekao je Dodik.