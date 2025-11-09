Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je srpski narod da izađe na izbore i opredijeli se za politike koje su do sada branile Republiku Srpsku.

Dodik je naveo da je kampanja krenula i želi da bude provedena u miru, da sve to treba gledati kao priliku da je srpski narod politički narod i da će sam odlučivati kome će dati povjerenje.

- Ovi izbori treba da budu izbori za Republiku Srpsku i za politiku koja se suprostavljala svim nametanjima i svim pokušajima da obezvrijede Republiku Srpsku - izjavio je Dodik Srni.

Podsjetio je da izbore u Republici Srpskoj niko nije htio, da su oni nametnuti od muslimanskog Sarajeva i "fašističkog Kristijana Šmita" koji su isplanirali i žele da pošalju poruku Srbima i Republici Srpskoj da nije dovoljno šta oni misle već da, prema njima, uvijek postoji neki vrhovni autoritet.

On smatra da se na to što je njemu učinjeno u sramnom sudskom procesu sada jedino može na adekvatan način rješiti tako što će se suprostaviti toj Šmitovoj i muslimanskoj politici koja pretenduje da dominira.

- Pozivam naroda da izađe na izbore i da se, naravno, opredijeli za politike koje su do sada pokazale da su srpski etablirane, koje su branile Republiku Srpsku. Imale su zbog toga značajne probleme, ali su istrajale u odbrani - rekao je Dodik.

Podsjetio je da je njemu kao izabranom predsedniku Republike Srpske oduzet četrovogodišnji mandat u veoma spekulativnim okolnostima.

- Ali, razumijem u kakvom se trenutku nalazimo i mi moramo da izbjegnemo bilo kakvu zamku koju nameću globalisti, muslimani iz Sarajeva, i da narod na izborima, bez obzira što su nametnuti, što su iznuđeni, da podršku jačanju Republike Srpske - rekao je Dodik.