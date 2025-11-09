Požar zahvatio industrijski kompleks kod Ljubljane

Izvor:
Telegraf
09.11.2025
11:51
Komentari:0
U požaru koji je rano jutros izbio u bivšem pogonu slovenačke drvoprerađivačke kompanije Radomlje, nedaleko od Ljubljane, pričinjena je ogromna materijalna šteta, sopštila je opština Domžale.
Požar je ugašen nekoliko sati nakon izbijanja, ali su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci iz predostrožnosti i dalje na licu mjesta, prenosi agencija STA.
Požar je zahvatio više od 2.000 kvadrata skladišnih i proizvodnih objekata u industrijskom kompleksu bivšeg preduzeća LIP Radomlje, a u njegovom gašenju je učestvovalo više od 150 pripadnika raznih službi i više od 30 vozila vatrogasne službe opštine Domžale i okolnih mjesta.
Lokalni mediji su naveli da je plamen zahvatio i dio kompleksa gde su bili parkirani polovni automobili.
U toku je istraga koja treba da utvrdi uzrok požara.
