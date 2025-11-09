Logo
Large banner

Požar zahvatio industrijski kompleks kod Ljubljane

Izvor:

Telegraf

09.11.2025

11:51

Komentari:

0
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане
Foto: Pixabay

U požaru koji je rano jutros izbio u bivšem pogonu slovenačke drvoprerađivačke kompanije Radomlje, nedaleko od Ljubljane, pričinjena je ogromna materijalna šteta, sopštila je opština Domžale.

Požar je ugašen nekoliko sati nakon izbijanja, ali su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci iz predostrožnosti i dalje na licu mjesta, prenosi agencija STA.

Napitak Kafa

Zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

Požar je zahvatio više od 2.000 kvadrata skladišnih i proizvodnih objekata u industrijskom kompleksu bivšeg preduzeća LIP Radomlje, a u njegovom gašenju je učestvovalo više od 150 pripadnika raznih službi i više od 30 vozila vatrogasne službe opštine Domžale i okolnih mjesta.

Lokalni mediji su naveli da je plamen zahvatio i dio kompleksa gde su bili parkirani polovni automobili.

U toku je istraga koja treba da utvrdi uzrok požara.

Podijeli:

Tagovi:

Ljubljana

Slovenija

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

Tenis

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

4 h

0
Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

Ljubav i seks

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

4 h

0
Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

Kultura

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

4 h

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Svijet

Snažni talasi usmrtili tri osobe

5 h

0

Više iz rubrike

У Ријеци покушан напад на дјецу из Србије, интервенисала полиција

Region

U Rijeci pokušan napad na djecu iz Srbije, intervenisala policija

6 h

2
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

18 h

1
Одборници се потукли у згради општине

Region

Odbornici se potukli u zgradi opštine

1 d

0
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Region

Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner