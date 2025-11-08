Odbornici se potukli u zgradi opštine

Izvor:
Telegraf
08.11.2025
14:15
Komentari:0
Prava drama odigrala se juče u zgradi Skupštine Opštine Zeta, kada je došlo do fizičkog obračuna odbornika i nanošenja teških tjelesnih povreda.
Kako je saopšteno iz MUP Crne Gore, protiv odbornika SO Zeta biće podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.
Hronika
Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren
"Policijski službenici postupali su juče u odnosu na prijavu V.R., odbornika u Skupštini Opštine Zeta koji je naveo da je fizički napadnut od strane odbronika D.R., dok su se nalazili u službenim prostorijama Skupštine Opštine Zeta. Ovom prilikom V.R. je zadobio lake tjelesne povrede, dok je svjedok događaja zadobio teške tjelesne povrede u vidu frakture dva prsta", navode iz policije.
Kako se ističe, od V.R. i D.R., kao i od svjedoka događaja prikupljena su obavještenja po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je obaviješten o događaju.
"Utvrđeno je da je D.R. fizički napao V.R. zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela, usljed kojeg sukoba je došlo i do povređivanja svjedoka na način što su joj vrata od prostorije u kojoj su se nalazili vinovnici događaja, pritisli šaku usljed guranja ovih lica, te je tom prilikom zadobila povredu dva prsta", dodaju u saopštenju.
Zdravlje
Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave
"Nakon uvida u spise predmeta postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama lica D.R. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, te da se protiv ovoga lica krivična prijava podnese u redovnom postupku", dodaje se u saopštenju.
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
7 h0
Region
8 h0
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Trenutno na programu