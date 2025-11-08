Odbornici se potukli u zgradi opštine

Prava drama odigrala se juče u zgradi Skupštine Opštine Zeta, kada je došlo do fizičkog obračuna odbornika i nanošenja teških tjelesnih povreda.

Kako je saopšteno iz MUP Crne Gore, protiv odbornika SO Zeta biće podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Hronika Krava stradala u teškoj nesreći - auto razoren

"Policijski službenici postupali su juče u odnosu na prijavu V.R., odbornika u Skupštini Opštine Zeta koji je naveo da je fizički napadnut od strane odbronika D.R., dok su se nalazili u službenim prostorijama Skupštine Opštine Zeta. Ovom prilikom V.R. je zadobio lake tjelesne povrede, dok je svjedok događaja zadobio teške tjelesne povrede u vidu frakture dva prsta", navode iz policije.

Kako se ističe, od V.R. i D.R., kao i od svjedoka događaja prikupljena su obavještenja po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je obaviješten o događaju.

"Utvrđeno je da je D.R. fizički napao V.R. zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela, usljed kojeg sukoba je došlo i do povređivanja svjedoka na način što su joj vrata od prostorije u kojoj su se nalazili vinovnici događaja, pritisli šaku usljed guranja ovih lica, te je tom prilikom zadobila povredu dva prsta", dodaju u saopštenju.

Zdravlje Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

"Nakon uvida u spise predmeta postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama lica D.R. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, te da se protiv ovoga lica krivična prijava podnese u redovnom postupku", dodaje se u saopštenju.