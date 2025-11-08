Logo
Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

Izvor:

Agencije

08.11.2025

14:01

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Tri žene, starosti 18, 19 i 21 godinu, uhapšene su i optužene za terorističku zavjeru i planiranje napada u Parizu, saopštili su danas istražitelji.

Kako je navedeno, one su nekoliko sedmica planirale nasilan teroristički napad na neki kafić ili koncertnu dvoranu u Parizu, prenosi portal RTL.

Do hapšenja tri žene i podizanja optužnice protiv njih dovela je istraga Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (PNAT), koja je uspješno okončana prije obilježavanja desete godišnjice smrtonosnog terorističkog napada 13. novembra 2015. godine u Parizu.

Auto-moto

Ove marke automobila najviše koštaju vozače

Prema tvrdnji neimenovanog izvora bliskog ovom slučaju, potencijalna meta još nije bila precizno određena, ali je tročlana grupa posebno razmatrala mogućnost napada na koncertne dvorane i barove.

Teroristički napad

hapšenje

Pariz

