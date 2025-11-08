Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

Tri žene, starosti 18, 19 i 21 godinu, uhapšene su i optužene za terorističku zavjeru i planiranje napada u Parizu, saopštili su danas istražitelji.

Kako je navedeno, one su nekoliko sedmica planirale nasilan teroristički napad na neki kafić ili koncertnu dvoranu u Parizu, prenosi portal RTL.

Do hapšenja tri žene i podizanja optužnice protiv njih dovela je istraga Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (PNAT), koja je uspješno okončana prije obilježavanja desete godišnjice smrtonosnog terorističkog napada 13. novembra 2015. godine u Parizu.

Prema tvrdnji neimenovanog izvora bliskog ovom slučaju, potencijalna meta još nije bila precizno određena, ali je tročlana grupa posebno razmatrala mogućnost napada na koncertne dvorane i barove.