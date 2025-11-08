Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

Izvor:
Agencije
08.11.2025
14:01
Komentari:0
Tri žene, starosti 18, 19 i 21 godinu, uhapšene su i optužene za terorističku zavjeru i planiranje napada u Parizu, saopštili su danas istražitelji.
Kako je navedeno, one su nekoliko sedmica planirale nasilan teroristički napad na neki kafić ili koncertnu dvoranu u Parizu, prenosi portal RTL.
Do hapšenja tri žene i podizanja optužnice protiv njih dovela je istraga Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (PNAT), koja je uspješno okončana prije obilježavanja desete godišnjice smrtonosnog terorističkog napada 13. novembra 2015. godine u Parizu.
Auto-moto
Ove marke automobila najviše koštaju vozače
Prema tvrdnji neimenovanog izvora bliskog ovom slučaju, potencijalna meta još nije bila precizno određena, ali je tročlana grupa posebno razmatrala mogućnost napada na koncertne dvorane i barove.
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Trenutno na programu