Vladimir Putin iznenadio odlukom: Razrješenja i imenovanja

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ukazom je imenovao general-pukovnika Andreja Buligu za zamjenika sekretara Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije.

Novi zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Andrej Buliga je prethodno obavljao funkciju zamjenika ministra odbrane, gdje je bio odgovoran za logistiku oružanih snaga, prenio je TASS.

Prije toga, nadgledao je logistiku u Zapadnom vojnom okrugu kao zamjenik komandanta.

Istovremeno, general-pukovnik Aleksandar Sančik, bivši komandant Južnog vojnog okruga, imenovan je da zamijeni Buligu u Ministarstvu odbrane.

Ukazom predsjednika, Sančik je razriješen prethodne funkcije, dok je Andrej Buliga formalno razriješen sa mjesta zamjenika ministra odbrane.

Do ovih promjena je došlo u trenutku kada ruski vojnopolitički vrh nastavlja restrukturiranje i jačanje ključnih sektora odbrane i bezbjednosti.