Logo
Large banner

Vulić: Izetbegovićevi pozivi na političku likvidaciju Dodika su potez očajnika

Izvor:

SRNA

08.11.2025

13:38

Komentari:

0
Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je danas da poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da Milorad Dodik bude odstranjen iz političkog života predstavlja poziv na političku likvidaciju, što je potez očajnika.

Vulićeva je poručila Izetbegoviću da, kada se u Republici Srpskoj kaže predsjednik, svi odmah pomisle na Milorada Dodika.

"U ostatku BiH, kada se kaže `predsjednik`, ne pomisli se ni na šta i to je, zapravo, vaš problem. Izjave ovakvog tipa predstavljaju neprimjeren uticaj, ali otkrivaju i neznanje o tome da je svijet već zakoračio u novo multipolarno doba", naglasila je Vulićeva.

Vulićeva je napomenula da je Izetbegović ćutao kada su i njega i SDA iz vlasti uklonili bivši ambasador SAD u BiH Majkl Marfi i OHR, a danas mu smetaju Dodik i stranka koja u svom nazivu ima ime Milorada Dodika.

"Ta ovisnost o strancima podsjeća na neku vrstu `stokholmskog sindroma`, drugog objašnjenja zaista nemam", izjavila je Vulićeva Srni.

Северина

Scena

Severina se razbila usred koncerta

Prema njenim riječima, zapadni svijet i Evropa su prostori koji baštine hrišćanske vrijednosti i nastali su upravo na njima i u budućnosti neće biti islamske dominacije, naročito ne one u obliku radikalnog islama.

"Konstitutivnost znači trećinu, a ne polovinu ili više i razumijem strah koji proizlazi iz činjenice da je koncept `građanske BiH` /u suštini bošnjačke/ propao i odavno napušten. Ako ste vi navikli da vama biraju, nameću i upravljaju, mi nismo", rekla je Vulićeva.

Šef Kluba SNSD-a je napomenula da je za dijalog, ali i da nametanja i pozive na političku likvidaciju smatraju potezom očajnika.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je danas prije sjednice Glavnog odbora stranke rekao da Dodik mora biti u potpunosti odstranjen iz političkog života.

Podijeli:

Tagovi:

Sanja Vulić

Bakir Izetbegović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Северина

Scena

Severina se razbila usred koncerta

3 h

0
Плакати за пријевремене изборе СНСД

Republika Srpska

SNSD: Glas za Sinišu Karana glas je za Dodika

3 h

0
Синиша Каран

Emisije

U prvom planu: Izborno izdanje - Razgovor sa Sinišom Karanom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0

Više iz rubrike

Плакати за пријевремене изборе СНСД

Republika Srpska

SNSD: Glas za Sinišu Karana glas je za Dodika

3 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

3 h

0
ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

Republika Srpska

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

3 h

1
Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

Republika Srpska

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner