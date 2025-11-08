Vulić: Izetbegovićevi pozivi na političku likvidaciju Dodika su potez očajnika

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je danas da poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da Milorad Dodik bude odstranjen iz političkog života predstavlja poziv na političku likvidaciju, što je potez očajnika.

Vulićeva je poručila Izetbegoviću da, kada se u Republici Srpskoj kaže predsjednik, svi odmah pomisle na Milorada Dodika.

"U ostatku BiH, kada se kaže `predsjednik`, ne pomisli se ni na šta i to je, zapravo, vaš problem. Izjave ovakvog tipa predstavljaju neprimjeren uticaj, ali otkrivaju i neznanje o tome da je svijet već zakoračio u novo multipolarno doba", naglasila je Vulićeva.

Vulićeva je napomenula da je Izetbegović ćutao kada su i njega i SDA iz vlasti uklonili bivši ambasador SAD u BiH Majkl Marfi i OHR, a danas mu smetaju Dodik i stranka koja u svom nazivu ima ime Milorada Dodika.

"Ta ovisnost o strancima podsjeća na neku vrstu `stokholmskog sindroma`, drugog objašnjenja zaista nemam", izjavila je Vulićeva Srni.

Prema njenim riječima, zapadni svijet i Evropa su prostori koji baštine hrišćanske vrijednosti i nastali su upravo na njima i u budućnosti neće biti islamske dominacije, naročito ne one u obliku radikalnog islama.

"Konstitutivnost znači trećinu, a ne polovinu ili više i razumijem strah koji proizlazi iz činjenice da je koncept `građanske BiH` /u suštini bošnjačke/ propao i odavno napušten. Ako ste vi navikli da vama biraju, nameću i upravljaju, mi nismo", rekla je Vulićeva.

Šef Kluba SNSD-a je napomenula da je za dijalog, ali i da nametanja i pozive na političku likvidaciju smatraju potezom očajnika.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je danas prije sjednice Glavnog odbora stranke rekao da Dodik mora biti u potpunosti odstranjen iz političkog života.