Logo
Large banner

Severina se razbila usred koncerta

Izvor:

Agencije

08.11.2025

13:38

Komentari:

0
Северина
Foto: Screenshot

Društvenim mrežama počeo je da kruži snimak sa koncerta hrvatske pjevačice Severine Vučković koja je u jednom trenutku pala na bini.

Naime, Severina je sinoć, 7. novembra održala svoj prvi od dva zakazana koncerta u zagrebačkoj Areni.

Severina je u štiklama skakala i trčala po bini, a u jednom momentu se saplela i pala na glavu.

Ona je nakon toga nastavila da leži na leđima raširenih ruku još neko vrijeme, a potom je ustala i nastavila da pjeva kao da je se ništa nije desilo.

"Opaa", viknuo je momak koji je zabilježio pjevačicin pad.

Podsjetimo, Severina iza sebe ima dva braka. Ona je sa Igorom Kojićem bila od 2015. do 2021. godine, a prije toga je pjevačica bila u braku sa Milanom Popovićem sa kojim je dobila sina.

@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC

Podijeli:

Tagovi:

Severina

nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Плакати за пријевремене изборе СНСД

Republika Srpska

SNSD: Glas za Sinišu Karana glas je za Dodika

3 h

0
Синиша Каран

Emisije

U prvom planu: Izborno izdanje - Razgovor sa Sinišom Karanom

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Stravična nesreća u Sarajevu: Vozio u rikverc i pokosio dječaka

3 h

0
Умро Владимир Вукчевић

Srbija

Umro Vladimir Vukčević

3 h

0

Više iz rubrike

Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

Scena

Poznati pjevač šokirao priznanjem: ''Plaćao sam alimentaciju, pa saznao da dijete možda nije moje''

5 h

0
Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Scena

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

17 h

0
Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Scena

Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

21 h

0
Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

Scena

Nove informacije o Vujadinu Saviću zbunile sve

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

16

29

Renovirali zgradu, pa doživjeli horor: Radnicima se sledila krv u žilama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner