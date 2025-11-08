Severina se razbila usred koncerta

Izvor:
08.11.2025
Društvenim mrežama počeo je da kruži snimak sa koncerta hrvatske pjevačice Severine Vučković koja je u jednom trenutku pala na bini.
Naime, Severina je sinoć, 7. novembra održala svoj prvi od dva zakazana koncerta u zagrebačkoj Areni.
Severina je u štiklama skakala i trčala po bini, a u jednom momentu se saplela i pala na glavu.
Ona je nakon toga nastavila da leži na leđima raširenih ruku još neko vrijeme, a potom je ustala i nastavila da pjeva kao da je se ništa nije desilo.
"Opaa", viknuo je momak koji je zabilježio pjevačicin pad.
Podsjetimo, Severina iza sebe ima dva braka. Ona je sa Igorom Kojićem bila od 2015. do 2021. godine, a prije toga je pjevačica bila u braku sa Milanom Popovićem sa kojim je dobila sina.
@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC
