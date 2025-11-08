Logo
SNSD: Glas za Sinišu Karana glas je za Dodika

08.11.2025

13:34

Плакати за пријевремене изборе СНСД
Foto: ATV BL

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je u promotivnom spotu za prijevremene izbore za predsjednika da je glas za Sinišu Karana glas za Dodika jer su oni isti tim, ista ideja, ista Republika.

- Mene nisu birali ambasadori, mene je birao narod. Kada su napadali mene, napadali su Republiku Srpsku i naše pravo da sami odlučujemo, da odlučujemo o našem jeziku, običajima, tradiciji, našim rijekama i šumama, o našoj zemlji. To je naš zavjet i mi odgovaramo samo narodu - naveo je Dodik.

Жељка Цвијановић-08112025

Republika Srpska

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

Kandidat SNSD-a za predsjedika Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se zna ko je narodni predsjedik.

- Ovo nisu izbori o titualama nego o ideji, ideji da narod bira svog predsjednika, onog koji će se boriti i kada je to najteže. Ja sam bio uz njega u svakom trenutku i sada tu borbu nastavljamo zajedno. Ne mijenjamo pravac, ne mijenjamo vrijednosti - naveo je Karan.

Dodik je rekao da su on i Siniša Karan isti tim, ista ideja, ista Republika.

svijeća свијећа

Srbija

Umro Vladimir Vukčević

- Glas za njega je glas za stabilnost Republike Srpske i zato kažem jasno - glas za Sinišu Karana glas je za Dodika, a glas za Dodika - glas je za Republiku Srpsku. Pobijediće Srpska - naveo je Dodik.

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

