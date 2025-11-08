Logo
Košarac: Predstojeći izbori su nametnuti - pobijediće Srpska

Izvor:

SRNA

08.11.2025

12:58

Foto: Ustupljena fotografija

Predstojeći izbori su iznuđeni i nametnuti, Republika Srpska ih nije tražila jer je na fer i demokratskim izborima izabrala svog predsjednika Milorada Dodika, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"On je izraz slobodne volje građana Srpske. Vođeni njegovom nacionalno odgovornom politikom, odlučni smo u namjeri da zaštitimo volju srpskog naroda i interese Srpske od antidejtonskih, neustavnih i nezakonskih nasrtaja okupatora Šmita i političkog Sarajeva", naveo je Košarac na "Instagramu".

Полиција Црна Гора

Region

Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

On je napomenuo da je ovo iznuđen izlazak na izbore, te da će se odgovorno i patriotski suočiti sa svim izazovima.

"Naš kandidat /za predsjednika Republike Srpske/ Siniša Karan će biti izbor srpskog naroda i nastaviće kontinuitet politika predsjednika Dodika", naveo je Košarac.

Prema njegovim riječima, Siniša Karan je dokazani patriota, iskren prijatelj, intelektualac, dobar, ozbiljan i odgovoran čovjek, koji je svoj politički rad posvetio očuvanju i jačanju Srpske u svim segmentima.

"Uz politiku predsjednika Dodika, rame iz rame sa našim narodom, pobijedićemo i u ovoj borbi! Mi znamo šta branimo! Pobijediće Srpska! Za Karana! Za Dodika!", poručio je Košarac.

