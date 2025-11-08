Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari, kao i po prijavi jedne građanke da joj je ispred zgrade gdje stanuje otuđeno dječije vozilo, kao i po prijavi druge građanke da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.

Nakon preduzetih brojnih mjera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje djece, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih djela – teška krađa u produženom trajanju.

Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja - roditelja, biti podnijete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.