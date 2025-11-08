Logo
Large banner

Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

Izvor:

Telegraf

08.11.2025

12:51

Komentari:

0
Иза неколико крађа у Никшићу стоје малољетници: За поступке ће одговарати старатељи

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su od početka novembra rasvijetlili šest krivičnih djela teška krađa koja su registrovana po nepoznatom počiniocu.

Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari, kao i po prijavi jedne građanke da joj je ispred zgrade gdje stanuje otuđeno dječije vozilo, kao i po prijavi druge građanke da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.

Синиша Каран-06112025

Republika Srpska

Karan: Mladi su temelj uspješne Srpske, višemilionska ulaganja u studentski standard

Nakon preduzetih brojnih mjera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje djece, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih djela – teška krađa u produženom trajanju.

Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja - roditelja, biti podnijete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Nikšić

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Протест на сплитској ривијери

Region

Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja devet izgrednika

42 min

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

47 min

0
Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Banja Luka

Smetlišta "niču" gdje stignu: Mještani banjalučkog naselja ogorčeni

47 min

0
СНСД почео предизборну кампању лијепљењем првог плаката

Republika Srpska

SNSD počeo predizbornu kampanju lijepljenjem prvog plakata

58 min

0

Više iz rubrike

Протест на сплитској ривијери

Region

Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja devet izgrednika

42 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Hrvatskoj: Žena ubila muža?

4 h

0
Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

Region

Mediji: Hrvatska uvodi mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu

5 h

0
Морбидно презиме угледали на смртовници

Region

Morbidno prezime ugledali na smrtovnici

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner