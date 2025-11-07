Morbidno prezime ugledali na smrtovnici

U Srbiji postoje razna neobična prezimena koja su ponekad smiješna, a ponekad uvredljiva.

Uglavnom su stranog porijekla ili datiraju iz perioda Osmanlija, koji su potlačenom narodu na Balkanu često davali vrlo pogrdne nadimke, koji bi kasnije postali njihovo porodično prezime.

Ipak, kada na parti vidite ono koje se komentariše na društvenim mrežama, nije vam ni smiješno, ni neprijatno, već vas prožme jeza i osjećaj užasa.

Kada čujete ili negdje pročitate da određena osoba nosi prezime Leš, nimalo vam nije svejedno. Ipak, kada ga vidite na smrtovnici kako stoji uz ime pokojnika - sve postaje višestruko morbidno. Jedna žena, koja je nažalost preminula, baš se tako prezivala i baš je njena parta postala viralna objava na društvenoj mreži Iks.

Prezime Leš na smrtovnici

Međutim, kada se malo dublje zadre u porijeklo prezimena, jasno je da ono nije iz Srbije, već, po svim dostupnim podacima na internetu, iz susjedne Hrvatske.

Najveće žarište - Klanjec i okolina

Prezime Leš jedno je od rjeđih prezimena na prostoru Hrvatske. Prema podacima portala "Akta Kroatika", prezime Leš najviše je zastupljeno u Klanjcu i obližnjim naseljima Hrvatskog zagorja. U selu Police nekada je svaki peti stanovnik nosio ovo prezime.

Bilježi se i da je tokom 20. vijeka veliki dio onih koji su imali ovo prezime rođeni u Zagrebu i Klanjcu, što ukazuje na migraciju iz zagorskog područja prema glavnom gradu.

"Akta Kroatika" navodi i lokalno predanje po kojem bi određene porodice sa prezimenom Leš mogle poticati iz Gorskog kotara, uz mogućnost starijeg doseljavanja čak iz Češke. Ova teorija nije arhivski potvrđena, ali se navodi kao dio porodičnog i regionalnog predanja.

Učestalost prezimena

Učestalost prezimena razlikuje se po izvorima. Portal "Forbers" procjenjuje oko 219 osoba s prezimenom Leš u Hrvatskoj, najviše u Zagrebu, dok "Kroejšn Dženealodži" navodi približno 505 pojavljivanja.

Razlike su, inače, uobičajene zbog različitih popisa, godina i metodologija.

Teorije o porijeklu prezimena Leš

Pošto je prezime kratko i fonetski specifično, a u literaturi postoje tri osnovne teorije o njegovom nastanku.

Najprihvaćenije tumačenje u hrvatskim onomastičkim priručnicima govori da je prezime Leš nastalo od nadimka izvedenog iz riječi leš.

U starijim seoskim sredinama ovakvi nadimci nisu nužno imali negativno značenje - često su bili figurativni, opisni, povezani sa izgledom, bolešću, mršavošću, nekom anegdotom ili čak humorom. Nadimci su se vremenom pretvarali u prezimena.

Druga teorija se oslanja na toponimsko porijeklo.

U slovenskim jezicima riječ les znači šuma, a u nekim dijalektima šikarak ili gusta šuma. Moguće je da je prezime poteklo od osobe "iz lesa" - dakle nekoga ko živi pored šume ili u zabačenom šumovitom području.

Varijante prezimena

Prezime Les postoji u Zagrebu, ali je etimološki drugačije i ne smatra se istim rodom.

Prezime Lešo često se javlja u Dalmaciji (posebno Šibeniku), ali takođe nema direktnu vezu sa prezimenom Leš.