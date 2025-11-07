Jovica je spasao život djevojci koja je pala na njega sa drugog sprata: Danas nema ni za hljeb

Jovica Baračanin, dostavljač iz Novog Sada, 22. oktobra je spasao djevojku koja je pala sa drugog sprata zgrade na Bulevaru oslobođenja. Zbog svog herojskog čina, sada se nalazi u teškoj situaciji. Ne može da radi, predstoji mu iseljenje iz stana, nema primanja, a sa suprugom je morao da ispiše trogodišnje dijete iz vrtića.

Nakon tog događaja u medije je izašlo dosta različitih informacija, ali šta se tog dana zaista dogodilo, svjedok je upravo glavni junak, dostavljač Jovica Baračanin.

"Ja sam bio na poslu. Vidim da se nešto dešava, čak sam neozbiljno shvatio situaciju, mislio sam da djeca dobacuju nekom čovjeku koji se tu zatekao i koji je gledao u pravcu zgrade. Pogledam, vidim ženu da nešto gleda i govori, i ja sam kao i svi nešto radoznao, pogledao u tom pravcu, vidim da djevojka u trenerci visi sa prozora, da je muškarac drži za ruke, a ona bukvalno visi", priča Jovica.

Pitao je da li su u redu, misleći da li su pod kontrolom, da li može da je drži, a te iste sekunde, djevojka pada.

"Da li je on nju pustio od nemoći, da li je ona njemu iskliznula, da li se otrgla, ja to ne znam. Ona pada prvo s prvog sprata i pada na tu tendu od nekog lokala. Ja se nalazim bukvalno tu na metar, a ona pada u mom pravcu. Ja sam istog trena odreagovao i tu je kraj. Ona pada meni na desnu nogu i ja automatski padam. Nju više ni ne vidim. Vidio sam samo krv na farmerkama", nastavlja Jovica.

Nakon toga Jovica je postao heroj na društvenim mrežama, jer su mnogi smatrali da je na neki način ublažio udarac i da je, vjerovatno, spasao život djevojci. Međutim, on ističe da se danas nalazi u teškoj situaciji.

"Ja bih volio da je ona zdrava, živa i da razmišljaju sljedeći put drugačije, ali da sam ja heroj, valjda, nek sam heroj, ali ovo nije teška, ovo je katastrofalna situacija. Ja imam suprugu s kojom nisam vjenčan, imam sina od tri godine. Imam sina od 33 godine. Drago mi je ako sam ja spasio nekog, ali ja više nisam sposoban za posao. Molim Boga da se izvučem, imamo otvoren prelom. Jedva su mi nogu spasili, bukvalno je visila pored kolica", dodaje Jovica.

Jovica Baračani jeste skroman i on jeste pomogao ovoj djevojci, ali nažalost došao je u situaciju da i sada njemu treba pomoći. I pored teške situacije u kojoj se našao, Jovica kaže da nikoga ne moli za pomoć, ali ne bi je ni odbio.

"Ja ne želim da tražim, nisam čovjek koji tražim pomoć. Ja ću na rukama ovom djetetu napraviti da jede i bilo šta, ali ja ne mogu sam ni da se okupam", kaže sagovornik Blic TV.