Novi haos u Hrvatskoj: Maskirani napadači pokušali upasti u Srpski kulturni centar

Izvor:

SRNA

07.11.2025

19:56

Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

Pripadnici interventne policijske jedinice spriječili su večeras u Zagrebu maskirane muškarce sa kapuljačama da uđu u prostorije Srpskog kulturnog centra, gdje je otvorena izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" kojom započinju Dani srpske kulture.

Prostorije Srpskog kulturnog centra nalaze se u samom centru glavnog grada Hrvatske.

Бањалука

Republika Srpska

Turistički vaučeri od 100 KM ponovo dostupni u Republici Srpskoj

Hrvatski mediji navode da je riječ o istoj manifestaciji koju se, prema riječima organizatora, u Splitu pokušali spriječiti nasiljem i govorom mržnje, zbog čega je pritvoreno devet osoba.

Kako neslužbeno saznaje HRT, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao velik broj pripadnika interventne policije.

"Idemo svi u Preradovićevu 23! Vidimo se svi danas u 18.30 na etnobiznis parkingu da potrubimo za `kulturu`! Ko nema auto neka dođe pješice. Ako parking kojim slučajem bude zatvoren stajaćemo ispred na putu s automobilima. Zovi sve živo! Šalji dalje!", pisalo je je u jednom od poziva koji se proširio mrežom "Vacap".

U jednom trenutku pojavili su se muškarci u crnim kapuljačama, njih 50-ak, koji su i pokušali ući u prostorije, ali su u tome spriječeni.

Дом пензионера Тузла

Hronika

Obavljena obdukcija još dvije žrtve požara, poznati uzroci smrti

U jednom trenutku muškarci u kapuljačama počeli su vikati "Nezavisna Država Hrvatska". Nakon otprilike pola sata su se razišli.

Izložbu je otvorio saborski poslanik i predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac.

