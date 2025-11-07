Pupovac: Ne možete ništa javno reći, a da se ne počne širiti govor mržnje i prijetiti

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je da prijetnje smrću koje dobija nisu novost, ali da su postale učestalije, te ukazao da postoje snage u Hrvatskoj kojim sadašnji ustavni poredak ne odgovara jer im je bliža 1941. godina.

"Nije to prvi put, nije nam nepoznato, ni meni, ali ni drugim ljudima unutar stranke. Postalo je nešto češće i odlučili smo da se ta vrsta direktnih prijetnji smrću treba prijaviti policiji", rekao je Pupovac, navodeći da je ranije prijavljivao samo opasne prijetnje.

Pupovac je ukazao da je na društvenim mrežama učestaliji govor mržnje, poziv na nasilje i direktne prijetnje po život.

"Ne možete ništa javno reći, a da se ne počne širiti govor mržnje i prijetiti, to je zabrinjavajući fenomen", upozorio je Pupovac kojem su nedavno upućene prijetnje smrću nakon što je javno kritikova okrugli sto održan u hrvatskom parlamentu na kojem su negirane žrtve i zločini genocida počinjeni u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac.

Govoreći o nedavnom incidentu u Splitu gdje su huligani prekinuli "Dane srpske kulture", Pupovac je istakao da je tamo trebalo da bude održan kulturni događaj, te da taj incident govori o samim napadačima.

"Optuživati ljude da su htjeli nešto i pravdati se time, to ne drži vodu, to je još jedan način gdje pokazuju kakve su prirode, te de se nisu u stanju suočiti sa onim što žele i zašto to žele", rekao je Pupovac.

On je rekao da pretpostavlja da policija i druge nadležne službe znaju o čemu se radi, da znaju razmjere fenomena i grupe koja čini osnovu u izvođenju ovakvih i sličnih oblika eskalacije, koja je protivzakonita, i da će se pozabaviti tim da se to uvede u zakonske okvire.

Pupovac je istakao razliku između navijačke kulture i preuzimanja ideologija koje pozivaju na nasilje i mržnju.

"Ko iskorištava te mlade ljude od 14, 15, pa do 20 i nešto godina? Država i institucije se moraju pobrinuti za to. Kome se isporučuju djeca i ko zloupotrebljava te mlade ljude?", upitao je Pupovac.

Pupovac je upozorio da se u Hrvatskoj predugo toleriše "produžavanje ratne kulture".

"Nije dobro da imamo osjećaj da smo još u ratu, a još manje je dobro da se pojedine grupe organizuju i djeluju kao da su ratne okolnosti i kao da čuvaju tekovine rata, mimo zakona i Ustava... To nije zakonski poredak nego oblici ideologije, djelovanja izvan zakona", istakao je on.

On smatra da iza toga stoje političke snage koje žele redefinisati Hrvatsku.

Prema njegovim riječima, postoje snage kojima sadašnji ustavni poredak i sadašnji nacionalni identitet Hrvatske ne odgovara, oni kojima je bliža 1941. nego 1991. godina, a pogotovo 2001. i 2025. godina.

"Zamišljaju Hrvatsku u kojoj je crna odjeća osnovna odjeća, u kojoj je mač sa krstom osnovni simbol i u kojoj je (ustaški poklič) "za dom spremni!" zapravo pozdrav koji je nepravedno isključen iz hrvatske istorije, kao što je NDH isključena iz ustavnog kontinuiteta državnosti Hrvatske, to žele promijeniti", upozorio je Pupovac.

On se osvrnuo i na organizaciju okruglog stola o Jasenovcu u Saboru, rekavši da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebao uzeti u obzir cjelokupni zakonski okvir, uključujući i presude Ustavnog suda, te da i premijer Andrej Plenkovića ima svoju odgovornost u ovim okolnostima.

"Ovaj problem nije od juče nego od početaka države", rekao je Pupovac za televiziju "N1".

Pupovac je istakao da, uprkos pozitivnim primjerima saradnje i suživota, u politici postoji trend negativnog prikazivanja srpske zajednice.

"Prebacivanje pažnje na srpsku zajednicu u Hrvatskoj i programa srpske zajednice je postala moda... To je zločesta politikantska zloupotreba da bi se profitiralo od negativne slike o srpskoj kulturi koja se stvara u politici. Ljudi na lokalnom nivou vide da to ima svoje rezultate i to se širi. Srbe se, svjesno i nesvjesno, slika kao arhineprijatelje Hrvata i Hrvatske, o tome bi trebalo razmišljati", zaključio je Pupovac.

SDSS saopštila je juče da je Direktoratu policije u Hrvatskoj prijavila komentare objavljene na zvaničnoj stranačkoj "Fejsbuk" stranici u kojima su upućene prijetnje smrću Pupovcu.

U prijavi je navedeno da su se ispod objave od 28. oktobra, u kojoj je prenesen slobodni govor Pupovca tokom rasprave u Saboru Hrvatske, a povodom okruglog stola održanog u parlamentu na kojem su negirane žrtve i zločini genocida počinjeni u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac, pojavili komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću.