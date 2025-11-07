Na školi u Splitu ispisani grafiti puni mržnje: "Ubij Srbina" i "Marš iz Hrvatske", tu je i ustaški simbol.

Na zgradi školske dvorane na Plokitama u Splitu jutros su osvanuli grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima, piše Dalmacija Danas.

Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo.

Podsjetimo, ovo se događa nakon što se u ponedjeljak uveče dogodio incident koji je potresao Split, kada je grupa od više desetina muškaraca odevenih u crno upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su učestvovali penzioneri i djeca.

Društvo Napad na srpskog dječaka i njegovu majku u Sarajevu - nastavak progona Srba

Policija je uhapsila pet osoba, dok je deset osoba dovedeno na razgovore.

Zbog težine incidenta u Split je doputovao glavni državni tužilac Ivan Turudić, koji je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske i županijskog i opštinskog državnog tužilaštva.

"Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom tužiteljkom i izvršiteljkom dužnosti opštinske. Zasad smatramo da se radi o krivičnom djelu, o sumnji na počinjenje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti," izjavio je Turudić.

Fotografije možete pogledati OVDJE.