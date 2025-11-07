Logo

Na školi u Splitu ispisani grafiti puni mržnje: "Ubij Srbina" i "Marš iz Hrvatske"

07.11.2025

10:29

Komentari:

0
На школи у Сплиту исписани графити пуни мржње: "Убиј Србина" и "Марш из Хрватске"
Foto: ATV

Na školi u Splitu ispisani grafiti puni mržnje: "Ubij Srbina" i "Marš iz Hrvatske", tu je i ustaški simbol.

Na zgradi školske dvorane na Plokitama u Splitu jutros su osvanuli grafiti s porukama mržnje usmjerenima prema Srbima, piše Dalmacija Danas.

Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo.

Podsjetimo, ovo se događa nakon što se u ponedjeljak uveče dogodio incident koji je potresao Split, kada je grupa od više desetina muškaraca odevenih u crno upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su učestvovali penzioneri i djeca.

ssc sarajevo

Društvo

Napad na srpskog dječaka i njegovu majku u Sarajevu - nastavak progona Srba

Policija je uhapsila pet osoba, dok je deset osoba dovedeno na razgovore.

Zbog težine incidenta u Split je doputovao glavni državni tužilac Ivan Turudić, koji je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske i županijskog i opštinskog državnog tužilaštva.

"Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom tužiteljkom i izvršiteljkom dužnosti opštinske. Zasad smatramo da se radi o krivičnom djelu, o sumnji na počinjenje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti," izjavio je Turudić.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Podijeli:

Tagovi:

Split

Škola

ustaški simboli

govor mržnje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшена тројица због упада на Дане српске културе у Сплиту

Region

Uhapšena trojica zbog upada na Dane srpske kulture u Splitu

2 d

1
Појавили се снимци напада на Србе у Сплиту

Region

Pojavili se snimci napada na Srbe u Splitu

3 d

0
Напад Сплит

Region

Maskirani muškarci u crnom spriječili održavanje ''Prosvjetine'' kulturne manifestacije u Splitu

3 d

0
Драма на базену у Сплиту: Радник помијешао хлор и киселину, двоје д‌јеце у болници

Region

Drama na bazenu u Splitu: Radnik pomiješao hlor i kiselinu, dvoje d‌jece u bolnici

3 sedm

0

Više iz rubrike

Makarska More Hrvatska

Region

Francuz krenuo na pregled kod svog liječnika, nenamjerno došao do Makarske rivijere

2 h

0
Никотинске кесице постале хит међу младима, изазивају зависност

Region

Nikotinske kesice postale hit među mladima, izazivaju zavisnost

3 h

0
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

Region

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

13 h

0
Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

Region

Prijećeno smrću Miloradu Pupovcu

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner