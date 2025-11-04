Pojavili se snimci napada na Srbe u Splitu

Manifestacija je prekinuta nakon što je, prema svjedočenjima očevidaca, u salu upalo oko 50 muškaraca obučenih u crno i prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se "ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara".

Policija traga za grupom mladića koji su ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, tražeći da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije, što su oni i učinili. Riječ je o članovima koji su iz Novog Sada stigli u Split kako bi učestvovali u programu koji je organizovalo Srpsko kulturno vijeće Prosvjeta. Lokalni mediji navode da su mladići članovi navijačke grupe Torcida, a navodno su bili odjeveni u crne majice i uzvikivali "Za dom spremni".

Splitska policija ranije juče je potvrdila da su oko 18.30 sati dobili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog kotara, gdje je trebalo da nastupe i da su otišli.

"Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni povrijeđenih, a policija sprovodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su učestvovale u incidentu, dodali su.

Vikali "za dom spremni"

Svjedoci za Dalmatinski portal navode da su oko 18 sati u prostorije kotara upali muškarci u crnim majicama i kapama, među kojima su dvojica starijih izgledala kao da predvode grupu. Rekli su članovima Prosvjete da tu "ne mogu održati nastup" te da "nema mjesta takvom programu u mjesecu kada se obilježava pad Vukovara". Grupa je skandirala i ustaški pozdrav ''Za dom spremni''.

"Ovo je bila veoma neugodna situacija. Nismo željeli da ulazimo ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli", rekao je jedan od učesnika događaja, dodajući kako "u današnjoj atmosferi, nažalost, ovakve situacije više i ne iznenađuju".

Manifestacija Dana srpske kulture trebalo je da se održava od 3. novembra do 1. decembra, a uključuje muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorne izvedbe i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje. Iz Prosvjete su saopštili da su o svemu obavijestili policiju koja je potvrdila incident i objavila da traga za počiniocima.

Mediji su objavili i snimke iz Splita. Na jednom se čuje glas jednog od nasilnika koji "dobronamjerno" savjetuje da svi prisutni izađu i da nikome neće biti ništa, a na drugoj se jasno vidi lice osobe koja izgovara "smeća srpska".

"Petorica ušla u tu malu salu, tražili su organizatora"

Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete rekao je za Novosti da je masa bila "prilično nabrijana", da su neki dizali desnicu u vis i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska", iako je riječ o mahom mladim ljudima, prema procjeni između od 17 do 20 godina.

"Bila su među njima i dvojica starijih, koji su evidentno upravljali s ostatkom grupe. Neko od tih vođa je komentarisao da je riječ o osjetljivom mjesecu u kojem je i obilježavanje i komemoracija oko Vukovara. I da im nije drago da se održava ovakvo veče. Dogodilo se to sat vremena prije kulturnog događaja u kojem je trebalo da nastupi ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta iz Splita, kao i njegova dramska sekcija, naša mlada violinistkinja i folklorno udruženje "Veliko kolo" iz Novog Sada", rekao je Borković.

Jedan od prisutnih ispričao je da su okupljeni skandirali ustaški pozdrav i da je dio njih nosio maske na licu.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su ko je organizator. Jednoj od članica podoodbora rekli su da ne treba da organizuju taj događaj, jer je bio dan Svih svetih, i da bi se time oskrnavilo sjećanje na veterane", rekao je.

"Za vrijeme trajanja probe, još prije početka događaja, koji je trebalo da počne u 19 sati, organizatori su primjetili da se na parkingu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mlađih ljudi. Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali "Za dom spremni". Nekolicina njih je zatim upala u dvoranu i naredila da se ne smije organizovati događaj i da hitno napuste prostor ili će ih u protivnom oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo nasilja, da niko nije fizički ugrožen. Jer stvar nije bila bezazlena", kazao je Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

