Huligani uzvicima ''Za dom'' prekinuli nastup srpskog kulturnog društva

03.11.2025

22:30

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" iz Splita trebalo je večeras u prostorijama Gradskog kotara Blatine održati kulturni program koji je trebao započeti u 19 sati, ali program se nije održao, javljaju tamošnji lokalni mediji.

U sklopu događanja bio je planiran nastup pjevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje te mladog plesno-pjevačkog zbora iz Novog Sada s devetoro gimnazijalaca, međutim svjedoci kažu da je iza 18 sati u prostorije kotara ušla je grupa od oko pedesetak mladića, odjevenih u crne majice i kape, među kojima su dvojica starijih, u četrdesetim godinama, izgledala kao da predvode grupu.

НБа-кошарка-лопта

Košarka

Košarkaš pesnicom udario navijača svog kluba

Poručili su članovima "Prosvjete" da ne mogu održati nastup, navodeći kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, "nema mjesta takvom programu".

Prosvjeta: Nije bilo sukoba

Iz "Prosvjete" su naglasili da nije došlo ni do kakvog naguravanja, ni incidenta bilo kakve vrste. Okupljeni su, kako kažu, odlučili ostati smireni, nisu ulazili u rasprave ni sukobe, nego su jednostavno napustili prostorije Gradskog kotara. Nakon njihovog odlaska, grupa je nekoliko puta skandirala "Za dom spremni" i "Hrvatska".

Sagovornik "Dalmatinskog portala" je kazao kako je na događaju bilo oko 35 učesnika, među njima mladih ljudi, koji su svjedočili iznenadnom ulasku u prostorije kotara. Istakao je da društvo s Gradom Splitom inače ima vrlo dobru saradnju te da im je teško razumjeti šta se večeras dogodilo.

6878f906e8595 Жижовић

Fudbal

Klub ofarbao grb u crno nakon što je preminuo Mladen Žižović

Program Dana srpske kulture trebao se održati od 3. novembra do 1. decembra, te uključiti muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorne plesove i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

"Ovo je zaista bila jedna neugodna situacija. Nismo željeli ulaziti ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli', rekao je sagovornik.

Dodao je kako, nažalost, u današnjoj atmosferi ovakvi događaji više i ne iznenađuju.

Iz "Prosvjete" su potvrdili da su o svemu obavijestili policiju, a iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je prijava zaprimljena i da je u tOku prikupljanje informacija o okolnostima događaja.

