Huligani uzvicima ''Za dom'' prekinuli nastup srpskog kulturnog društva

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" iz Splita trebalo je večeras u prostorijama Gradskog kotara Blatine održati kulturni program koji je trebao započeti u 19 sati, ali program se nije održao, javljaju tamošnji lokalni mediji.

U sklopu događanja bio je planiran nastup pjevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje te mladog plesno-pjevačkog zbora iz Novog Sada s devetoro gimnazijalaca, međutim svjedoci kažu da je iza 18 sati u prostorije kotara ušla je grupa od oko pedesetak mladića, odjevenih u crne majice i kape, među kojima su dvojica starijih, u četrdesetim godinama, izgledala kao da predvode grupu.

Poručili su članovima "Prosvjete" da ne mogu održati nastup, navodeći kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, "nema mjesta takvom programu".

Prosvjeta: Nije bilo sukoba

Iz "Prosvjete" su naglasili da nije došlo ni do kakvog naguravanja, ni incidenta bilo kakve vrste. Okupljeni su, kako kažu, odlučili ostati smireni, nisu ulazili u rasprave ni sukobe, nego su jednostavno napustili prostorije Gradskog kotara. Nakon njihovog odlaska, grupa je nekoliko puta skandirala "Za dom spremni" i "Hrvatska".

Sagovornik "Dalmatinskog portala" je kazao kako je na događaju bilo oko 35 učesnika, među njima mladih ljudi, koji su svjedočili iznenadnom ulasku u prostorije kotara. Istakao je da društvo s Gradom Splitom inače ima vrlo dobru saradnju te da im je teško razumjeti šta se večeras dogodilo.

Program Dana srpske kulture trebao se održati od 3. novembra do 1. decembra, te uključiti muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorne plesove i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

"Ovo je zaista bila jedna neugodna situacija. Nismo željeli ulaziti ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli', rekao je sagovornik.

Dodao je kako, nažalost, u današnjoj atmosferi ovakvi događaji više i ne iznenađuju.

Iz "Prosvjete" su potvrdili da su o svemu obavijestili policiju, a iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je prijava zaprimljena i da je u tOku prikupljanje informacija o okolnostima događaja.